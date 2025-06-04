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≡ 75 процентов смартфонов в Казахстане прошли “мимо кассы“: налоговиков спросили, как так вышло
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51874
75 процентов смартфонов в Казахстане прошли “мимо кассы“: налоговиков спросили, как так вышло
Отправлено: 04.06.25 - 14:14
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В 2023 году в Казахстан завезли более 21 миллиона мобильных телефонов из разных стран, в том числе из стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По утверждению министра цифрового развития Жаслана Мадиева, 75 процентов устройств завозили нелегально.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44989
Re: 75 процентов смартфонов в Казахстане прошли “мимо кассы“:...
Отправлено: 04.06.25 - 14:14
#1
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Цитата:
если телефоны завозят в Казахстан из стран ЕАЭС,

А какие марки телефонов эти страны производят , ДТ-75?
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