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≡ Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51868
Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
Отправлено: 03.06.25 - 09:23
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В последнее время в отдельных информационных каналах начали циркулировать инсинуации о якобы причастности Казахстана к так называемой операции «Паутина», с намеками на то, что комплектующие для проведения этой операции поставлялись с территории нашей страны.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16618
Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
Отправлено: 03.06.25 - 18:12
#15
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Цитата:
maxsaf:
К Марику наверное едет на хату, залечь на дно.

У Марика на дно не заляжешь. Он в инстаграм за лайки его сдаст)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44976
Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
Отправлено: 03.06.25 - 18:13
#16
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Цитата:
Vit:

Цитата:
а про то что он казахстанец не где не указывается.

Ну осмотрим, главное Казахстан поддержал акцию
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27881
Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
Отправлено: 03.06.25 - 18:18
#17
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Цитата:
111:
Ну осмотрим, главное Казахстан поддержал акцию

Какую акцию Казахстан поддержал?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2020
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 19:29
#18
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.....где столько медалей заработал или заслужил?на каких играх?такой молодой а уже полковника...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2020
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 19:37
#19
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Цитата:
111:
Надо гордиться, что вместе с украинцами разработали такую блестящую операцию по выявлению техники террористов, использующих ее в убийствах мирных жителей. Это законная военная цель , как принято сейчас говорить..

.Логистика не подтверждается даже российской стороной. Вбросы о «челябинском складе» и «казахстанском следе» не подкреплены ни одним доказательством. Даже Telegram-каналы РФ признают: «Данные не подтверждаются».....

....дорогой многоуважаемый мной Марик статья по тебе давно плачет,зачем на наш страна порочишь? трудно будет Амирке без папки...
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