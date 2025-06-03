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≡ "Если живу за счет родственников": в Минфине рассказали, какие переводы они будут проверять
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51868
"Если живу за счет родственников": в Минфине рассказали, какие переводы они будут проверять
Отправлено: 03.06.25 - 18:55
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"Если я живу за счет родственников и мне присылают, например, 300 тыс. тенге каждый месяц. Получается, ко мне будут вопросы? А людям, которые занимаются сбором пожертвований - получается, к ним тоже будут проверки? Почему выбран порог в 1 млн тенге для мобильных переводов?" - поинтересовались журналисты.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1360
"Если живу за счет родственников": в Минфине рассказали, какие переводы они будут проверять
Отправлено: 03.06.25 - 18:55
#1
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Ох, не там вы роете, ищейки блин.
С себя начните, свои переводы, конвертики всякие прошмонайте

[Исправлено: vofkakst, 03.06.2025 - 18:56]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16618
"Если живу за счет родственников": в Минфине рассказали, какие переводы они будут проверять
Отправлено: 03.06.25 - 19:29
#2
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Почему 300 тыщ? Наш Первый президент ваще то сказал что у казахстанцев средняя зп 500 тыщ. Даже пусть и на семью, значит к переводам на эту сумму не должно быть вопросов. Почему финики занижают порог?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7979
"Если живу за счет родственников": в Минфине рассказали, какие переводы они будут проверять
Отправлено: 03.06.25 - 19:42
#3
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Когда был таксистом не понимал, почему нельзя привязать Каспи, как другую карту! Терпеливо объяснял, у вас написано оплата наличными, зачем вы лезете со своими переводами! И всё равно процентов 80 была оплата переводом, там за три месяца не 100 переводов
было, а тысячи три и на сумму не триста тысяч

[Исправлено: saba, 03.06.2025 - 20:43]
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