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«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51868
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 16:02
Причина ажиотажа - обещанные бесплатные детские пропуска в честь праздника. К полудню очередь растянулась... до самого экскалатора, который даже пришлось остановить, чтобы не было травм.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1360
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:02
Цитата:
?
Какой у нас народ. За халяву и детский праздник переSрут. Стыдоба. Как дикари, ей Богу.
Самое разумное - купите 1 июня игрушку и мороженку; а в этот треклятый терьмопарк - сходите второго числа, без ажиотажа и жаждущих халявы обывателей.
экскалатора
?
Какой у нас народ. За халяву и детский праздник переSрут. Стыдоба. Как дикари, ей Богу.
Самое разумное - купите 1 июня игрушку и мороженку; а в этот треклятый терьмопарк - сходите второго числа, без ажиотажа и жаждущих халявы обывателей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1018
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:03
Никогда такого не было, и вот опять... (С)
Тут за тарелку солдатской каши или бесплатную шоколадку готовы в глотку вцепиться, но у организаторов Термапарка, видимо, своя реальность, с розовыми пони и единорогами. Очнитесь.
Тут за тарелку солдатской каши или бесплатную шоколадку готовы в глотку вцепиться, но у организаторов Термапарка, видимо, своя реальность, с розовыми пони и единорогами. Очнитесь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44976
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:14
Я тоже там не был вообще, надо было сходить в это время, может что то бесплатно давали..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1571
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:15
уринотерапия
p.s. и даже организаторов этого действа не оштрафовали?
p.s. и даже организаторов этого действа не оштрафовали?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 738
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:17
нравы у людей снизились. Чувство собственного достоинства нет. Ради бесплатного билета опуститься до такой низости. Пустые люди .противное зрелище и это на глазах у детей. ПОЗОР.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44976
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:23
А вчера их еще выкинула полиция от туда голыми и все бегали вокруг термопарка полураздетые, кто то успел с пиццей выбежать, кто то с бутылкой пива, но не успел трусы одеть..
Вообще весело после атаки дронов на нас русских..
И вот эти сотни человек бегали там курам и всему миру на смех, на которых тренировалась полиция.
Как на грушах..
Вообще весело после атаки дронов на нас русских..
И вот эти сотни человек бегали там курам и всему миру на смех, на которых тренировалась полиция.
Как на грушах..
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 16:47
В детстве тоже была большая очередь на карусели. Пока в кассу отстоять, потом на аттракцион очередь. Устаёшь быстро и уже не чё не хочется. Мороженое купишь и домой.
С тех пор наверно меня раздражает столпотворение. Вечером в час пик зайдёшь в местный магаз а там очередь. Разворачиваюсь и ухожу.
[Исправлено: Vit, 03.06.2025 - 16:48]
С тех пор наверно меня раздражает столпотворение. Вечером в час пик зайдёшь в местный магаз а там очередь. Разворачиваюсь и ухожу.
[Исправлено: Vit, 03.06.2025 - 16:48]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1610
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 17:10
Красота какая, аж душу радует!
Люди пострадали за свою же тупость и жадность, разве это не прекрасно!?
Люди пострадали за свою же тупость и жадность, разве это не прекрасно!?
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 17:38
Цитата:
Не-а я б лучше ребёнку предложил бы как любит говорить Трамп, "СДЕЛКУ" Ну че нибудь взамен, а бассейн завтра приедем)
P.S Незнаю как другие, ну у меня после скандала, душа начинает плакать. Хочется скорей смыть с себя весь негатив. Поэтому стараюсь не спорить с дураками. Все взрослые и уже не кого не переубедить.
Карачун:А ещё в очереди поругаться а потом как не в чем не бывало пойти купаться и радоваться с детьми:)
Не-а я б лучше ребёнку предложил бы как любит говорить Трамп, "СДЕЛКУ" Ну че нибудь взамен, а бассейн завтра приедем)
P.S Незнаю как другие, ну у меня после скандала, душа начинает плакать. Хочется скорей смыть с себя весь негатив. Поэтому стараюсь не спорить с дураками. Все взрослые и уже не кого не переубедить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27881
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 18:17
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1360
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 18:24
Власти рапортуют о росте благосостояния населения. Реальная картина - вот, перед глазами. За детский билет (признаюсь, не был никогда в этой купальне /и не собираюсь/, не знаю сколько он стоит) готовы рвать волосы, позориться перед детьми. В этой плазе в общем то делать было нечего - у сцены - отвратительнейший звук, шумовая атака просто отталкивает. В funky town - духота настолько сильная, что через 5 минут уже стоишь с мокрой спиной. Автоматы - половина не работает; но при этом ценники значительно выросли. Нельзя на детях ТАК наживаться. Совести у владельцев - ни на грош.
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