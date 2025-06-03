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≡ «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51868
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 16:02
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Причина ажиотажа - обещанные бесплатные детские пропуска в честь праздника. К полудню очередь растянулась... до самого экскалатора, который даже пришлось остановить, чтобы не было травм.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1360
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:02
#1
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Цитата:
экскалатора

?

Какой у нас народ. За халяву и детский праздник переSрут. Стыдоба. Как дикари, ей Богу.
Самое разумное - купите 1 июня игрушку и мороженку; а в этот треклятый терьмопарк - сходите второго числа, без ажиотажа и жаждущих халявы обывателей.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1018
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:03
#2
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Никогда такого не было, и вот опять... (С)
Тут за тарелку солдатской каши или бесплатную шоколадку готовы в глотку вцепиться, но у организаторов Термапарка, видимо, своя реальность, с розовыми пони и единорогами. Очнитесь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44976
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:14
#3
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Я тоже там не был вообще, надо было сходить в это время, может что то бесплатно давали..
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1571
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:15
#4
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уринотерапия

p.s. и даже организаторов этого действа не оштрафовали?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
738
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:17
#5
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нравы у людей снизились. Чувство собственного достоинства нет. Ради бесплатного билета опуститься до такой низости. Пустые люди .противное зрелище и это на глазах у детей. ПОЗОР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44976
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 16:23
#6
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А вчера их еще выкинула полиция от туда голыми и все бегали вокруг термопарка полураздетые, кто то успел с пиццей выбежать, кто то с бутылкой пива, но не успел трусы одеть..
Вообще весело после атаки дронов на нас русских..
И вот эти сотни человек бегали там курам и всему миру на смех, на которых тренировалась полиция.
Как на грушах..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16618
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 16:47
#7
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В детстве тоже была большая очередь на карусели. Пока в кассу отстоять, потом на аттракцион очередь. Устаёшь быстро и уже не чё не хочется. Мороженое купишь и домой.

С тех пор наверно меня раздражает столпотворение. Вечером в час пик зайдёшь в местный магаз а там очередь. Разворачиваюсь и ухожу.

[Исправлено: Vit, 03.06.2025 - 16:48]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1610
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 17:10
#8
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Красота какая, аж душу радует!
Люди пострадали за свою же тупость и жадность, разве это не прекрасно!?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16618
«Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в Костанае обернулся давкой и хаосом
Отправлено: 03.06.25 - 17:38
#9
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Цитата:
Карачун:
А ещё в очереди поругаться а потом как не в чем не бывало пойти купаться и радоваться с детьми:)

Не-а я б лучше ребёнку предложил бы как любит говорить Трамп, "СДЕЛКУ" Ну че нибудь взамен, а бассейн завтра приедем)

P.S Незнаю как другие, ну у меня после скандала, душа начинает плакать. Хочется скорей смыть с себя весь негатив. Поэтому стараюсь не спорить с дураками. Все взрослые и уже не кого не переубедить. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27881
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 18:17
#10
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1360
Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...
Отправлено: 03.06.25 - 18:24
#11
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Власти рапортуют о росте благосостояния населения. Реальная картина - вот, перед глазами. За детский билет (признаюсь, не был никогда в этой купальне /и не собираюсь/, не знаю сколько он стоит) готовы рвать волосы, позориться перед детьми. В этой плазе в общем то делать было нечего - у сцены - отвратительнейший звук, шумовая атака просто отталкивает. В funky town - духота настолько сильная, что через 5 минут уже стоишь с мокрой спиной. Автоматы - половина не работает; но при этом ценники значительно выросли. Нельзя на детях ТАК наживаться. Совести у владельцев - ни на грош.
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