Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...

Отправлено: - 19:01

Гнать ссаными тряпками за такие предложения! Реально не знают уже, как деньги у людей вытащить. Драли задницу за запрет, теперь оказывается за бабки его обойти можно. Ну что за страна? Кто таких на верха пускает?