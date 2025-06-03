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≡ "За деньги можно нарушать закон". Предложение о платной тонировке передних стёкол авто вызвало споры в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51868
"За деньги можно нарушать закон". Предложение о платной тонировке передних стёкол авто вызвало споры в Казахстане
Отправлено: 03.06.25 - 18:21
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За возможность затонировать стёкла предлагают брать деньги. Таким образом пополнить казну и защитить водителей от солнца. Мнения экспертов и простых казахстанцев разделились. Многие не хотят тонировать окна даже бесплатно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27881
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 03.06.25 - 18:21
#1
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1360
Re: "За деньги можно нарушать закон". Предложение о...
Отправлено: 03.06.25 - 19:01
#2
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Гнать ссаными тряпками за такие предложения! Реально не знают уже, как деньги у людей вытащить. Драли задницу за запрет, теперь оказывается за бабки его обойти можно. Ну что за страна? Кто таких на верха пускает?
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