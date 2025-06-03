Отправлено: - 19:37

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Надо гордиться, что вместе с украинцами разработали такую блестящую операцию по выявлению техники террористов, использующих ее в убийствах мирных жителей. Это законная военная цель , как принято сейчас говорить..

Цитата:.Логистика не подтверждается даже российской стороной. Вбросы о «челябинском складе» и «казахстанском следе» не подкреплены ни одним доказательством. Даже Telegram-каналы РФ признают: «Данные не подтверждаются».........дорогой многоуважаемый мной Марик статья по тебе давно плачет,зачем на наш страна порочишь? трудно будет Амирке без папки...