Re: «Люди буквально лезли друг на друга» - Детский праздник в...

Отправлено: - 18:24

Власти рапортуют о росте благосостояния населения. Реальная картина - вот, перед глазами. За детский билет (признаюсь, не был никогда в этой купальне /и не собираюсь/, не знаю сколько он стоит) готовы рвать волосы, позориться перед детьми. В этой плазе в общем то делать было нечего - у сцены - отвратительнейший звук, шумовая атака просто отталкивает. В funky town - духота настолько сильная, что через 5 минут уже стоишь с мокрой спиной. Автоматы - половина не работает; но при этом ценники значительно выросли. Нельзя на детях ТАК наживаться. Совести у владельцев - ни на грош.