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≡ Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51861
Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
Отправлено: 03.06.25 - 09:23
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В последнее время в отдельных информационных каналах начали циркулировать инсинуации о якобы причастности Казахстана к так называемой операции «Паутина», с намеками на то, что комплектующие для проведения этой операции поставлялись с территории нашей страны.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
177
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 09:23
#1
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Изложенные тут "факты" в качестве доводов сложно назвать однозначными и неоспоримыми.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
291
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 10:03
#2
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Человек, именуемый себя аналитиком видать никогда не видел как пересекали границу иволгинские машины- таможня открывает шлагбаумы и с нашей и российской стороны, вне очереди... За бабки и звонок сверху своих не досматривают
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1355
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 10:05
#3
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Цитата:
Даже Telegram-каналы РФ признают: «Данные не подтверждаются».


Авторитетный источник, спору нет. А в одноклассниках читали? А на заборе возле рынка?)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 10:29
#4
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Цитата:
В последнее время в отдельных информационных каналах начали циркулировать инсинуации о якобы причастности Казахстана к так называемой операции «Паутина», с намеками на то, что комплектующие для проведения этой операции поставлялись с территории нашей страны.


когда делаешь аналитику по информационным вбросам особенно по телеграм каналам нужно сразу приводить источники
так как часто телеграм каналы работают по единой сетке, то 5-7 источников сразу дадут картину того кто "заказал" тот или иной вброс
первые сообщения что казахстан каким либо образом причастен к диверсиям я увидел в польском (яро проукраинском) натовском канале НЕХТА дальше прибалтийский канал атео, и далее все оппозционные и либеральные каналы россии начали постить эту инфу
тоесть делаем вывод, казахстан в этой истории хотели замарать именно западные источники
цель? правильно у запада с начала войны давняя цель создать еще один очаг напряжения около россии (чему россия активно помогает и сама)
запад сильно хочет поссорить казахстан и россию на политической почве для чего и делаются такие вбросы.

далее была вкинута инфа что трофимов (или тимофеев) тот арендатор гаража где якобы собирали дроны в челябинске перед диверсией выехал из россии через казахстан
это вполне может быть, при этом казахстан никак в этом случае не виноват.
тимофеев этот гражданин россии родом из житомира, продвигал якобы яро проукраинские взгляды, почему его фсб впустило в страну? а затем выпустило в казахстан на границе? пусть фсб и пограничная служба разбираются сами
наша граница и кнб не обязаны всх россиян анализировать на предмет их взглядов и мнений иначе вообще сюда потом никого не пустят))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 10:32
#5
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Цитата:
Автор - военный аналитик, полковник запаса

Источник:


в прошлых публикациях помню писали что автор проживает в костанае, теперь уже нет?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2375
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 11:03
#6
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Детям и бабушкам такое "объяснение" вполне сойдёт.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 11:15
#7
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Цитата:
EvilWizard:
Изложенные тут "факты" в качестве доводов сложно назвать однозначными и неоспоримыми.

Цитата:
Skeptic:
Детям и бабушкам такое "объяснение" вполне сойдёт.


интересная ситуация
доводы полковника о том что казахстан не связан с диверсией против россии не понравились одновременно ни тем кто за украину ни тем кто яро за россию))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16611
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 11:59
#8
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Наверно обвенили Казахстан потому что Челябинск рядом с границей?
Но логистика не так работает как многие думают. Например можно запчастями дроны через валберис отправлять. Тоесть маршрут такой с Китая сначало поступают на склады в Алматы. Потом на фурах отправляют уже в РФ в разные города, Москва, Екатеринбург итд. От туда запчасти пришли в Челябинск где их собрали в боевой дрон.

Поэтому можно и обвенить российскую компанию валберис
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции...
Отправлено: 03.06.25 - 12:02
#9
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Цитата:
Vit:
Наверно обвенили Казахстан потому что Челябинск рядом с границей?

да никто еще не обвинял
вкинули вброс что раз Челябинск значит дроны из казахстана
а полковников уже понесло разъяснения давать

даже если дроны в разборном виде зашли из казахстана, россия куда смотрела? пусть все дроны которые к ним заходят проверяют куда они в итоге идут
у нас все таки граница есть, на ней погранцы и фсб сидит
нафиг тогда они там толпой сидят? таджиков кошмарить только?
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