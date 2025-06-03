Дархан ДАНИЯРОВ: О «казахстанском следе» в операции «Паутина»
Отправлено: 03.06.25 - 09:23
В последнее время в отдельных информационных каналах начали циркулировать инсинуации о якобы причастности Казахстана к так называемой операции «Паутина», с намеками на то, что комплектующие для проведения этой операции поставлялись с территории нашей страны. Читать новость
Человек, именуемый себя аналитиком видать никогда не видел как пересекали границу иволгинские машины- таможня открывает шлагбаумы и с нашей и российской стороны, вне очереди... За бабки и звонок сверху своих не досматривают
В последнее время в отдельных информационных каналах начали циркулировать инсинуации о якобы причастности Казахстана к так называемой операции «Паутина», с намеками на то, что комплектующие для проведения этой операции поставлялись с территории нашей страны.
когда делаешь аналитику по информационным вбросам особенно по телеграм каналам нужно сразу приводить источники так как часто телеграм каналы работают по единой сетке, то 5-7 источников сразу дадут картину того кто "заказал" тот или иной вброс первые сообщения что казахстан каким либо образом причастен к диверсиям я увидел в польском (яро проукраинском) натовском канале НЕХТА дальше прибалтийский канал атео, и далее все оппозционные и либеральные каналы россии начали постить эту инфу тоесть делаем вывод, казахстан в этой истории хотели замарать именно западные источники цель? правильно у запада с начала войны давняя цель создать еще один очаг напряжения около россии (чему россия активно помогает и сама) запад сильно хочет поссорить казахстан и россию на политической почве для чего и делаются такие вбросы.
далее была вкинута инфа что трофимов (или тимофеев) тот арендатор гаража где якобы собирали дроны в челябинске перед диверсией выехал из россии через казахстан это вполне может быть, при этом казахстан никак в этом случае не виноват. тимофеев этот гражданин россии родом из житомира, продвигал якобы яро проукраинские взгляды, почему его фсб впустило в страну? а затем выпустило в казахстан на границе? пусть фсб и пограничная служба разбираются сами наша граница и кнб не обязаны всх россиян анализировать на предмет их взглядов и мнений иначе вообще сюда потом никого не пустят))
Наверно обвенили Казахстан потому что Челябинск рядом с границей? Но логистика не так работает как многие думают. Например можно запчастями дроны через валберис отправлять. Тоесть маршрут такой с Китая сначало поступают на склады в Алматы. Потом на фурах отправляют уже в РФ в разные города, Москва, Екатеринбург итд. От туда запчасти пришли в Челябинск где их собрали в боевой дрон.
Поэтому можно и обвенить российскую компанию валберис
Vit: Наверно обвенили Казахстан потому что Челябинск рядом с границей?
да никто еще не обвинял вкинули вброс что раз Челябинск значит дроны из казахстана а полковников уже понесло разъяснения давать
даже если дроны в разборном виде зашли из казахстана, россия куда смотрела? пусть все дроны которые к ним заходят проверяют куда они в итоге идут у нас все таки граница есть, на ней погранцы и фсб сидит нафиг тогда они там толпой сидят? таджиков кошмарить только?
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