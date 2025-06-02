Отправлено: - 19:30

saba:

Конечно другое! Марик, я точно знаю никогда агрессию против Казахстана не поддержит!!!

Цитата:Он первый побежит с поднятыми руками гауляйтером устраиваться, по Южному региону. Он же там кого-то сильно недолюбливает