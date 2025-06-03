Отправлено: - 10:29

В последнее время в отдельных информационных каналах начали циркулировать инсинуации о якобы причастности Казахстана к так называемой операции «Паутина», с намеками на то, что комплектующие для проведения этой операции поставлялись с территории нашей страны.



Цитата:когда делаешь аналитику по информационным вбросам особенно по телеграм каналам нужно сразу приводить источникитак как часто телеграм каналы работают по единой сетке, то 5-7 источников сразу дадут картину того кто "заказал" тот или иной вброспервые сообщения что казахстан каким либо образом причастен к диверсиям я увидел в польском (яро проукраинском) натовском канале НЕХТА дальше прибалтийский канал атео, и далее все оппозционные и либеральные каналы россии начали постить эту инфутоесть делаем вывод, казахстан в этой истории хотели замарать именно западные источникицель? правильно у запада с начала войны давняя цель создать еще один очаг напряжения около россии (чему россия активно помогает и сама)запад сильно хочет поссорить казахстан и россию на политической почве для чего и делаются такие вбросы.далее была вкинута инфа что трофимов (или тимофеев) тот арендатор гаража где якобы собирали дроны в челябинске перед диверсией выехал из россии через казахстанэто вполне может быть, при этом казахстан никак в этом случае не виноват.тимофеев этот гражданин россии родом из житомира, продвигал якобы яро проукраинские взгляды, почему его фсб впустило в страну? а затем выпустило в казахстан на границе? пусть фсб и пограничная служба разбираются саминаша граница и кнб не обязаны всх россиян анализировать на предмет их взглядов и мнений иначе вообще сюда потом никого не пустят))