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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 19:01
#6931
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Цитата:
maxsaf:
Вы ниче не перепутали? Украина же по гражданским не

Вот он истинный украинец! Всегда готов покрыть позором собственный народ!
Кстати про крушение поезда уже Украину официальные власти РФ не обвиняют! Мария Захарова лишь сказала про злорадство в украинских СМИ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 19:03
#6932
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Цитата:
saba:
Вот он истинный украинец! Всегда готов покрыть позором собственный народ!

Я у истинного казаха учусь, смазочника, который тут национальность три раза в неделю меняет, и по казахский не шпрехает. Или это другое? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 19:05
#6933
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Цитата:
maxsaf:
по производству ЖК телевизоров

Работает под Алматы, LG выпускает.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 19:07
#6934
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Цитата:
maxsaf:
Или это другое?

Конечно другое! Марик, я точно знаю никогда агрессию против Казахстана не поддержит!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 19:21
#6935
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Цитата:
saba:
Работает под Алматы, LG выпускает.

Фигасе спрятали, должен был в Кустанае открыться )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 19:30
#6936
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Цитата:
saba:
Конечно другое! Марик, я точно знаю никогда агрессию против Казахстана не поддержит!!!

Он первый побежит с поднятыми руками гауляйтером устраиваться, по Южному региону. Он же там кого-то сильно недолюбливает :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7977
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.06.25 - 21:39
#6937
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Цитата:
maxsaf:
должен был в

Как он должен был открыться, когда его и строить не начинали! Слухи какие то были, я их всерьёз не воспринимал, где что то действительно строится, там видно!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 10:34
#6938
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вот даже злорадствовать не буду на теме позовчерашних атак на аэродромы

приведу просто мнение одного зетника

"напихали нам за щеку е***рот как терпилам, долго мы будем это терпеть владимр владимрыч??"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:09
#6939
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Цитата:
abaika95:
вот даже злорадствовать не буду на теме позовчерашних атак на аэродромы

А чё, злорадствуй. Чисто ради ответки, можно :lol: Но ты не дурак, ты же понимаешь, что радоваться рано, что завтра прилетит столько, что не выгребешь ;-)

[Исправлено: maxsaf, 03.06.2025 - 12:10]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:14
#6940
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Цитата:
maxsaf:
А чё, злорадствуй. Чисто ради ответки, можно

ответки кому? россия кому ответить че может?) сглотнула и дальше пошла) Цитата:
maxsaf:
что радоваться рано

я и не радуюсь
чему радоваться? что ребенка в очередной раз избили публично?
утопили крейсер москва
подрыв дугиной, татарского, прилепина, 5-6 генералов у себя в городах
подрывы НПЗ
подрыв крымского моста
атака дронов на кремль
вот дроны аэродромы жгут в глубине россии
я уже даже не знаю)
Цитата:
maxsaf:
завтра прилетит столько, что не выгребешь

киев за три дня
дойдем до ла-манша
че там брать то эту украину?
ядерный пепел итд

плачте плачте)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:17
#6941
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Цитата:
abaika95:

Меморандум стамбульский читал уже? Всё устраивает? ;-) :-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1675
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:21
#6942
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Цитата:
abaika95:
приведу просто мнение одного зетника "напихали нам за щеку е***рот как терпилам, долго мы будем это терпеть владимр владимрыч??"

а если по научному - произошла травматизация массового национального самосознания /
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27877
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:30
#6943
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Цитата:
YESNO:
а если по научному - произошла травматизация массового национального самосознания /

Да че массового то? Один нытик себя обнаружил. Остальные спокойно гадают, какую выберут цель для ответки.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:55
#6944
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Цитата:
maxsaf:
Меморандум стамбульский читал уже? Всё устраивает?

а что там? поменяли пленных, и дальше воюют
аэродромов в россии еще полно Цитата:
maxsaf:
Остальные спокойно гадают, какую выберут цель для ответки.

да нет истерят)
зади в российские зет каналы
вой стоит)
даже соловьев там истерит на канале, требует растрелять того пацана срочника кто видео подбитых самолетов снял))

нашли козла отпущения
фсб не причем
фсо не причем
погранцы не причем
свр не причем
гу гш не причем
гру не причем

виноват один парнишка который снял резлуьтат удара))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.06.25 - 11:57
#6945
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Цитата:
maxsaf:
столько, что не выгребешь

Цитата:
maxsaf:
читал уже? Всё устраивает?

Цитата:
maxsaf:
какую выберут цель для ответки.


канада смотрю очень переживает что россию очередной раз опустили прилюдно))
прям на стуле елозит
как это? как это? его сверхдержаву! его воздушный корабль который он себе выдумал как это опять так опустили
доколе? жахните по ним ядеркой!! чтобы в ответ россию тоже сожгли! я в канаде буду издалека смотреть и радоваться)))
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