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≡ Новая форма семейного устройства появится в Казахстане с 1 июля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51860
Новая форма семейного устройства появится в Казахстане с 1 июля
Отправлено: 01.06.25 - 20:47
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В Казахстане с 1 июля вводится новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья. В Министерстве просвещения отметили, что это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44970
Re: Новая форма семейного устройства появится в Казахстане с 1...
Отправлено: 01.06.25 - 20:47
#1
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Не понравился ребенок, выкинули..
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
231
Re: Новая форма семейного устройства появится в Казахстане с 1...
Отправлено: 02.06.25 - 23:14
#2
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Ну вот и у нас этот бизнес будет узаконен!
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