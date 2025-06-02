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≡ Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51860
Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в Казахстане
Отправлено: 02.06.25 - 20:25
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За май цены выросли на 0,9% против 1,2% за апрель. Стоимость платных услуг повысились на 1,3%. Продовольственные товары стали дороже на 0,9%, непродовольственные – на 0,6%. Также подорожали ноутбуки на 46,5%, обручальные золотые кольца – на 35,6% и планшеты – на 31,9%.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27874
Re: Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в...
Отправлено: 02.06.25 - 20:25
#1
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Цитата:
В мае 2025 года инфляция в Казахстане составила 11,3% в

Это инфляция за первый квартал? Годовая будет 40%, или я что-то не так понял?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7977
Re: Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в...
Отправлено: 02.06.25 - 21:35
#2
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Цитата:
maxsaf:
что-то не так понял?

Там написано в годовом исчислении. Хотя я больше склонен верить Вашим цифрам, официальная статистика всегда привирает! Вернее выводит среднестатистическое!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12000
Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в Казахстане
Отправлено: 02.06.25 - 22:39
#3
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---Очень важный пункт --***обручальное золотое кольцо – 4,6%; :lol:

---***обручальные золотые кольца – на 35,6%**

---Так на сколько все же ?!?!?!

[Исправлено: Гога, 02.06.2025 - 20:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44970
Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в Казахстане
Отправлено: 02.06.25 - 23:51
#4
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Ну как пример, это про чудо инфляцию, бытует мнение, что она как член во время некоторых ощющений, растет как говорится на глазах и потому заметили, все страны, которые сильно размножаются, они какие то бедные?
И наоборот, в богатых странах инфляция вялая так сказать, даже уходит в минус, это когда пальчиком во время купания нажмешь на известный орган и его нет..
И там население вымирает..
Так мы должны быть рады, что у нас такая инфляция!
Все равно лучше, чем для этого звать каких то мигрантов с размножающихся стран для своих жен.
Так что плюсы у нас действительно есть с этой инфляцией!
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