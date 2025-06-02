Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в Казахстане

Отправлено: - 23:51

Ну как пример, это про чудо инфляцию, бытует мнение, что она как член во время некоторых ощющений, растет как говорится на глазах и потому заметили, все страны, которые сильно размножаются, они какие то бедные?

И наоборот, в богатых странах инфляция вялая так сказать, даже уходит в минус, это когда пальчиком во время купания нажмешь на известный орган и его нет..

И там население вымирает..

Так мы должны быть рады, что у нас такая инфляция!

Все равно лучше, чем для этого звать каких то мигрантов с размножающихся стран для своих жен.

Так что плюсы у нас действительно есть с этой инфляцией!