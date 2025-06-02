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По словам вице-премьера, у правительства есть два пути. Первый - ограничить цену картофеля, тогда "ее никто в этом году не посадит, и на следующий год мы точно нарвемся на дефицит". Второй путь - ограничить вывоз картофеля, что и было сделано.