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≡ “Произошли вот такие вот вещи“ - вице-премьер о картофеле в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51860
“Произошли вот такие вот вещи“ - вице-премьер о картофеле в Казахстане
Отправлено: 02.06.25 - 20:44
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По словам вице-премьера, у правительства есть два пути. Первый - ограничить цену картофеля, тогда "ее никто в этом году не посадит, и на следующий год мы точно нарвемся на дефицит". Второй путь - ограничить вывоз картофеля, что и было сделано.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
736
Re: “Произошли вот такие вот вещи“ - вице-премьер о картофеле в...
Отправлено: 02.06.25 - 20:44
#1
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у нас дефицит на мозги, на грамотных специалистов и управленцев. Остальное нам по силам.
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