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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.05.25 - 21:09
Цитата:
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111:
подаришь например старые советские панталоны
подаришь например старые советские панталоны
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.05.25 - 21:19
Цитата:
То есть не можешь понять разницу между старыми советскими технологиями и новейшими западными?
Между ладой и мерседесом, между панталонами СССР и новым иностранным бельем, даже с термо.
Между старыми снарядами для советского вооружения 122 и снарядами нового поколения стандарта 155 для той же артилерии?
Гога:
Вот только не могу уловить глубинную связь между панталонами и снарядами ?
Вот только не могу уловить глубинную связь между панталонами и снарядами ?
То есть не можешь понять разницу между старыми советскими технологиями и новейшими западными?
Между ладой и мерседесом, между панталонами СССР и новым иностранным бельем, даже с термо.
Между старыми снарядами для советского вооружения 122 и снарядами нового поколения стандарта 155 для той же артилерии?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1674
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 08:58
Цитата:
--3 часа назад ВФокусе MailПолитолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией В Казахстане построят завод по производству снарядов по стандартам НАТО.
Да, в Казахстане началось строительство нового завода по производству артиллерийских снарядов.
Проект реализуется в сотрудничестве с сингапурской компанией ST Engineering и предусматривает выпуск снарядов как советских калибров (122 мм и 152 мм), так и стандарта НАТО (155 мм).
Завод будет расположен в одном из индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.
Производство ориентировано как на удовлетворение потребностей национальной армии, так и на экспорт, что отражает стремление страны укрепить свой оборонно-промышленный комплекс и снизить зависимость от импорта вооружений.
Этот шаг также свидетельствует о намерении Казахстана интегрироваться в глобальный рынок вооружений, особенно учитывая производство снарядов калибра 155 мм, широко используемых в странах НАТО.
Таким образом, Казахстан предпринимает активные меры по развитию собственного оборонного производства, что позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и укрепить позиции на международном рынке вооружений.
А собственно что не так ?
Гога:
--3 часа назад ВФокусе MailПолитолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией В Казахстане построят завод по производству снарядов по стандартам НАТО.
Да, в Казахстане началось строительство нового завода по производству артиллерийских снарядов.
Проект реализуется в сотрудничестве с сингапурской компанией ST Engineering и предусматривает выпуск снарядов как советских калибров (122 мм и 152 мм), так и стандарта НАТО (155 мм).
Завод будет расположен в одном из индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.
Производство ориентировано как на удовлетворение потребностей национальной армии, так и на экспорт, что отражает стремление страны укрепить свой оборонно-промышленный комплекс и снизить зависимость от импорта вооружений.
Этот шаг также свидетельствует о намерении Казахстана интегрироваться в глобальный рынок вооружений, особенно учитывая производство снарядов калибра 155 мм, широко используемых в странах НАТО.
Таким образом, Казахстан предпринимает активные меры по развитию собственного оборонного производства, что позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и укрепить позиции на международном рынке вооружений.
А собственно что не так ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18196
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 11:43
Цитата:
Есть миллиард доказательств об орбите и сьмеки итд
Сколько доказательств привели что Садыкова убили в машине?
Ноль)
Какие-то мутные кадры и разбитое стекло на фото
Ну покажите фото трупа с пулевым ранением в голову? Кеннеди фото из морга с разбитой башкой уже на второй день газеты публиковали потомучто надо было доказать народу что президент действительно убит а тут что?))
Никому ничего не надо получается? Или нечего доказывать?
Напоминаю в 2018 году в Украине убит российский оппозиционер Бабченко
Через два дня он как ни в чем не бывало воскрес и сказал что это была операция СБУ для фиг пойми чего))
Типа так реальное покушение предотвратили)
maxsaf:
Дык я и Землю с орбиты не видел
Дык я и Землю с орбиты не видел
Есть миллиард доказательств об орбите и сьмеки итд
Сколько доказательств привели что Садыкова убили в машине?
Ноль)
Какие-то мутные кадры и разбитое стекло на фото
Ну покажите фото трупа с пулевым ранением в голову? Кеннеди фото из морга с разбитой башкой уже на второй день газеты публиковали потомучто надо было доказать народу что президент действительно убит а тут что?))
Никому ничего не надо получается? Или нечего доказывать?
Напоминаю в 2018 году в Украине убит российский оппозиционер Бабченко
Через два дня он как ни в чем не бывало воскрес и сказал что это была операция СБУ для фиг пойми чего))
Типа так реальное покушение предотвратили)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 15:51
Что там, как децкие праздники справили?
Или исправили?
Или исправили?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7972
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 16:50
В Брянской области поезд подорвали! 7 человек погибло, множество пострадавших! Жаль людей, сколько ещё можно это продолжать? Людоеды какие то!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 17:35
Прикол, дроны хохлов доехали на фуре до какого то Оленья и вжарили там по военным самолетам , которые убивают украинских детей..
Во молодцы!
Во молодцы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 17:59
Цитата:
Цитата:
Протащить столько взрывчатки, чтобы обрушить опору, немало ищяков придется перегнать
saba:
Цитата:
В Брянской области поезд подорвали!
Протащить столько взрывчатки, чтобы обрушить опору, немало ищяков придется перегнать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 18:32
Теперь Вита наверно арестуют за перевозку украинских дронов в своей фуре..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7972
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 18:48
Виталий не такой! Он только мирные лекарства на благо всем возит!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 18:56
Цитата:
Цитата:
Он может и не знать, что он не такой
saba:
Цитата:
Виталий не такой! Он только мирные лекарства на благо всем возит!!!
Он может и не знать, что он не такой
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