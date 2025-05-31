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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 461 из 461«1...459460461
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.05.25 - 21:09
#6901
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Цитата:
111:
подаришь например старые советские панталоны

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.05.25 - 21:19
#6902
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Цитата:
Гога:
Вот только не могу уловить глубинную связь между панталонами и снарядами ?

То есть не можешь понять разницу между старыми советскими технологиями и новейшими западными?
Между ладой и мерседесом, между панталонами СССР и новым иностранным бельем, даже с термо.
Между старыми снарядами для советского вооружения 122 и снарядами нового поколения стандарта 155 для той же артилерии?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1674
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 08:58
#6903
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Цитата:
Гога:

--3 часа назад ВФокусе MailПолитолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией В Казахстане построят завод по производству снарядов по стандартам НАТО.


Да, в Казахстане началось строительство нового завода по производству артиллерийских снарядов.

Проект реализуется в сотрудничестве с сингапурской компанией ST Engineering и предусматривает выпуск снарядов как советских калибров (122 мм и 152 мм), так и стандарта НАТО (155 мм).

Завод будет расположен в одном из индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.
Производство ориентировано как на удовлетворение потребностей национальной армии, так и на экспорт, что отражает стремление страны укрепить свой оборонно-промышленный комплекс и снизить зависимость от импорта вооружений.

Этот шаг также свидетельствует о намерении Казахстана интегрироваться в глобальный рынок вооружений, особенно учитывая производство снарядов калибра 155 мм, широко используемых в странах НАТО.

Таким образом, Казахстан предпринимает активные меры по развитию собственного оборонного производства, что позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и укрепить позиции на международном рынке вооружений.


А собственно что не так ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18196
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 11:43
#6904
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Цитата:
maxsaf:
Дык я и Землю с орбиты не видел

Есть миллиард доказательств об орбите и сьмеки итд
Сколько доказательств привели что Садыкова убили в машине?
Ноль)
Какие-то мутные кадры и разбитое стекло на фото
Ну покажите фото трупа с пулевым ранением в голову? Кеннеди фото из морга с разбитой башкой уже на второй день газеты публиковали потомучто надо было доказать народу что президент действительно убит а тут что?))
Никому ничего не надо получается? Или нечего доказывать?

Напоминаю в 2018 году в Украине убит российский оппозиционер Бабченко
Через два дня он как ни в чем не бывало воскрес и сказал что это была операция СБУ для фиг пойми чего))
Типа так реальное покушение предотвратили)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 15:51
#6905
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Что там, как децкие праздники справили?
Или исправили?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7972
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 16:50
#6906
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В Брянской области поезд подорвали! 7 человек погибло, множество пострадавших! Жаль людей, сколько ещё можно это продолжать? Людоеды какие то!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 17:35
#6907
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Прикол, дроны хохлов доехали на фуре до какого то Оленья и вжарили там по военным самолетам , которые убивают украинских детей..
Во молодцы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 17:59
#6908
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Цитата:
saba:

Цитата:
В Брянской области поезд подорвали!

Протащить столько взрывчатки, чтобы обрушить опору, немало ищяков придется перегнать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 18:32
#6909
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Теперь Вита наверно арестуют за перевозку украинских дронов в своей фуре..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7972
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 18:48
#6910
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Виталий не такой! Он только мирные лекарства на благо всем возит!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44956
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.06.25 - 18:56
#6911
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Цитата:
saba:

Цитата:
Виталий не такой! Он только мирные лекарства на благо всем возит!!!

Он может и не знать, что он не такой
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