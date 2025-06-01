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≡ До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51856
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 12:13
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Инициатором сверки всегда является исполнительная власть, потому что на государственные деньги, как правило, осуществляется для частных проектов строительство всех коммуникаций. От электролиний до автодорог. Это вкупе с налоговой политикой привлекает инвесторов или, наоборот, отбивает у них желание вкладывать свои деньги в бизнес на нашей территории. «Мы готовы помогать вам на любом этапе», - несколько раз на заседании областного совета по привлечению инвестиций 27 мая повторил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
466
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 12:13
#1
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С KIA как бы порожняк не вышел, ёмкость рынка какая в Казахстане? Или спрос будет обеспечиваться опять силами госсектора? Не жирно, под каждую бесполезную задницу киа соренто подкатывать? Россия запретила работу в такси иностранных автомобилей, защищает АВТОВАЗ, оно и правильно и понятно, считай эта ниша для киа уже отпадает, шевроле скулить начал уже, частный сектор товарные партии вменяемых объёмов проглотит? Уже с тремя ТЭЦ запарка назревает, нет средств
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
894
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 13:07
#2
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Энергоресурсов в Костанайской области не так уж много! Скоро будет дефицит электроэнергии! Власть хватается за любой инвестпроект, но вопрос, а будет от этого польза! Если будет, то в чем и для кого? Для капстран, для населения, для Китая, Кореи, США? Ведь Казахстан не заточен для автомобилестроения, он заточен под сельское хозяйство, которое из-за некомпетентного управления этой отраслью, находится в загоне! Так латифундисты силами рабов, собирают урожай зерновых, овощей, но в погоне за наживой, не знают рыночных отношений, продавая за границу чистое зерно, а не муку и другие его переработки, тем самым теряя доход, тем самым это отражается на благосостоянии населения. Кормят поят КРС, получают молоко, которое дороже чем сухое из Беларуси, отсюда невыгодно содержать КРС! В стране много пастбищ, но не выращивается скот на мясо и тому подобное! В общем как сказано в басне Крылова: Как вы садитесь, но в "музыканты" не годитесь!. 34 года прошло, а никак не могут научиться рыночным отношениям! Отсюда и постоянные убытки, которые ложатся из-за неумех на бюджет страны, которая только может раздавать бюджетные деньги, не отправляя никого в места, где сержант сторожит!

[Исправлено: абике, 01.06.2025 - 14:09]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7972
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 14:04
#3
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А мы не капстрана? Под что мы заточены, тоже спорный вопрос, судя по эффективности не очень то и под сельское хозяйство! Меня очень всегда интересует вопрос вмешательства государства в экономику. Капиталист будет строить производство того, что выгодно ему, государство будет строить то, что было приказано сверху! Если это невыгодно, будет накачивать различного рода субсидиями пока не потеряет иинтерес,тогда один выход-банкротство!
Я думаю, КИА как раз таки прожжёные в хорошем смысле слова капиталисты, не просчитав своих выгод строить бы не стали! Война в конце концов не вечна и ура-патриотизм у российских чиновников и депутатов тоже. Те же таксисты в России уже возмущаются. Но и не одними такси жив автопром. Каждую ночь через меня эвакуаторы в Россию тащат авто новые и б/у.
А если война не кончится и рынка России не будет, то завод в Костанае отнюдь не гигант и вполне рынками Казахстана и ЦА удовлетворится. Лишь бы население было бы платежеспособным, а с таким нашим правительством боюсь народу не до новых автомобилей будет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2018
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 14:43
#4
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Цитата:
saba:
рынками Казахстана и ЦА удовлетворится. Лишь бы население было бы платежеспособным, а с таким нашим правительством боюсь народу не до новых автомобилей будет.


..... в том то и дело вся проблема в платеже,а где взять деньги опять податься в батраки вся ЦА едет на заработки в РФ с зарплатами ЦА на ишака не хватит..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16605
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 15:25
#5
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А кто не купит КИА местной сборки тому выпишем штраф. Такой что будите до старости выплачивать и ещё снимем с пенсионных накоплений.

P.S Парни ну че, я прошёл собеседование в гос службу? Годен?)

[Исправлено: Vit, 01.06.2025 - 15:59]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7972
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 16:47
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вся ЦА едет на заработки в РФ с зарплатами ЦА на ишака не хватит..

Не знаю, не знаю! Пока каждую ночь вижу как бегут из РФ и узбеки и такджики и кыргызы! Бегут семьями, особо не разбогатевшие на вкусных российских зарплатах! Машины все не первой свежести, битком забитые барахлом, может миллионы переводом отправили?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16605
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 17:08
#7
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Цитата:
saba: Машины все не первой свежести, битком забитые барахлом, может миллионы переводом отправили?
А я вижу целыми автобусами стоят на таможне и все в сторону РФ. С пустыми сумками, пустыми машинами. А назад в отпуск домой едут полные машины барахла, старые велосипеды, газплиты. Незнаю может и воруют. Явно старый велосипед не с магазина.))
Тащат все подрят)) из "плохой" России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7972
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 18:31
#8
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Цитата:
Vit:
"плохой" России.

Кто же говорит Виталий, что Россия плохая! В контексте войны да, я считаю! Что касается мигрантов, то отношение всегда со стороны россиян к ним было, как к людям второго сорта, это было когда я ездил туда, вообще как к людям не относились! И это касается не только России, когда я был в Минске, там запрещено было селиться всем жителям ЦА, в центральных гостиницах, кроме Казахстана неважно сколько у тебя есть денег! Как сейчас дела обстоят не знаю, но видишь ты уже заподозрил их в воровстве, хотя это ещё не факт!
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