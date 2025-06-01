Грустное наблюдаешь потом. Когда в филармонию входит высокое начальство. В этот момент надо обязательно играть, тишины в холле быть не должно. Желательно что-то эффектное, чтобы оценили. Конечно, играем. Это работа. Но у чиновников не хватает ни культуры, ни понимания того, что на встречающих надо обратить внимание. Читать новость
Искусство - это не сфера услуг. И работники культуры - это не обслуга.
Помнится меня бывшая на концерт Дариги и Ашимова позвала и там веселился сам Назарбаев. Не все всё таки нерукопожатые как говорится.. А остальные.. Знаю семьи домбристов, сами по себе они хорошие, но, глядя как то над, понимаешь, что это стадо, молчаливое стадо наших баев, биев, султанов и всех тех, кто приближен к власти.. Да и сегодня первое июня, детский праздник, мы во дворе тоже делаем это для галочки и акимата, чтобы нам подарил он очередную грамоту. Мы такие, при нынешней власти и да, мы, неприближенные к ней, как то стадо молчаливых домбристов. Где настоящих акынов уже быть не может..
Психология колхозника, когда колхозник добивается каких-то мнимых высот то сразу считает себя выше остальных хотя по факту как был колхозаном так и остался
Колхозник тут пример не в качестве личного отношения к колхозникам как к сельскохозяйственным рабочим)
Так и наши. Особенно сильно бьёт по мозгам колхозника это быстрый карьерный рост в молодом возрасте. Причем многие понимают что не личными качествами колхозник добился а сугубо отсутствием конкуренции) кадровый голод на госслужбе создаёт сейчас очень нехороший эффект когда в дальнейшем у нас будет куча бастычков не имеющих опыта общения с народом и профессиональной специализации
При СССР руководитель отдела это опытный 45+ человек,отслуживший в армии, поднявшийся постепенно с рабочих либо с села А сейчас? Вчерашние студенты которые с преподавателеми не умели то общаться а тут им сразу коллектив дают))
Для примера Последний руководитель КГБ СССР Крючков был слесарем по первой профессии Андропов партизанил в Карелии А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах
abaika95: А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах
А откуда сегодня другому взяться? Это раньше - все работы хороши, все рабочие нужны. Труженики села и производств, те же слесаря были в почёте. А сегодня разве, кто из власть имущих отдаст детей в слесаря или армию - сегодня офисный планктон выращивается и во власть выпускается. А чего можно ожидать от челюдей - жизни не видавших?
Нужно относиться к этому философски! Всё время служители культуры это обслуживающий персонал, начиная от гладиаторов заканчивая лабухами в ресторанах и работниками филармоний в том числе. Моцарт был в услужении у австрийского императора,Пушкин получал пенсию у российского! А как относится работодатель к к своим наемным работникам зависит от уровня культуры самого работодателя! Просто уровень самооценки у работника КХ и работника культуры совершенно разный. При том , что без механизатора хозяин КХ обойтись не может, а чиновник без певца или музыканта(библиотекаря и т.д.) запросто. Чиновник областного уровня никогда не будет обеспокоен повышением культурного уровня народа. Тем более если свой ниже плинтуса!
saba: Чиновник областного уровня никогда не будет обеспокоен повышением культурного уровня народа. Тем более если свой ниже плинтуса!
Наверняка любой чиновник областного и городского уровня, считает себя образованным и культурным человеком.
Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 и действующий с 1 января 2016 года, обязывает государственных служащих соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать действий, подрывающих достоинство и авторитет государственных органов и.т.д.
Автор отмечает, мол чиновники не здороваются с оркестром. Рассмотрим ситуацию через призму философии взаимного уважения.
С философской и этической точки зрения чиновникам нужно и желательно поздороваться. Пока, чиновник слуга народа, а не монарх. Он представляет государство и является публичным лицом, а значит, обязан демонстрировать уважение к людям, особенно к тем, кто участвует в мероприятии, создаёт атмосферу и трудится в свой профессиональный праздник. Жест уважения укрепляет связь между властью и обществом. Один кивок, с волшебными словами Сәлеметсіздерме или Здравствуйте, с легкой улыбкой, это знак внимания и демонстрация уважения и человечности, а не слабости. Конечно, можно пройти мимо молча, но это может воспринято отдельными гражданами, как высокомерие и отчуждённость, типа: "Я выше вас, вы для меня фон".
abaika95: когда колхозник добивается каких-то мнимых высот то сразу считает себя выше остальных хотя по факту как был колхозаном так и остался
Особенно это относится к взяточникам. Которые не чего в бизнесе не понимают и не делают, а поднялись на взятках дпс, госслужащие и потом ходят с гордо поднятой головой типа сам Бог/Аллах его прикоснулся рукой.
В Москве одного такого поймали за руку. 5 квартир в Дубае, 23 квартиры в Москве и счёт в банке кругленький. А все мало, и греб и греб. Жадность. Всё конфисковали. А был простой инспектор гаи
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