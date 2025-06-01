Отправлено: - 16:04

saba:

Нужно относиться к этому философски!

saba:

Чиновник областного уровня никогда не будет обеспокоен повышением культурного уровня народа. Тем более если свой ниже плинтуса!

[Исправлено: Kairat stayer, 01.06.2025 - 17:05]

Цитата:Цитата:Наверняка любой чиновник областного и городского уровня, считает себя образованным и культурным человеком.Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан, утверждённый Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 и действующий с 1 января 2016 года, обязывает государственных служащих соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать действий, подрывающих достоинство и авторитет государственных органов и.т.д.Автор отмечает, мол чиновники не здороваются с оркестром. Рассмотрим ситуацию через призму философии взаимного уважения.С философской и этической точки зрения чиновникам нужно и желательно поздороваться. Пока, чиновник слуга народа, а не монарх. Он представляет государство и является публичным лицом, а значит, обязан демонстрировать уважение к людям, особенно к тем, кто участвует в мероприятии, создаёт атмосферу и трудится в свой профессиональный праздник. Жест уважения укрепляет связь между властью и обществом. Один кивок, с волшебными словами Сәлеметсіздерме или Здравствуйте, с легкой улыбкой, это знак внимания и демонстрация уважения и человечности, а не слабости. Конечно, можно пройти мимо молча, но это может воспринято отдельными гражданами, как высокомерие и отчуждённость, типа: "Я выше вас, вы для меня фон".