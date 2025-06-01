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Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51856
Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
Отправлено: 01.06.25 - 13:39
Грустное наблюдаешь потом. Когда в филармонию входит высокое начальство. В этот момент надо обязательно играть, тишины в холле быть не должно. Желательно что-то эффектное, чтобы оценили. Конечно, играем. Это работа. Но у чиновников не хватает ни культуры, ни понимания того, что на встречающих надо обратить внимание.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44951
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
Отправлено: 01.06.25 - 13:39
Цитата:
Помнится меня бывшая на концерт Дариги и Ашимова позвала и там веселился сам Назарбаев.
Не все всё таки нерукопожатые как говорится..
А остальные..
Знаю семьи домбристов, сами по себе они хорошие, но, глядя как то над, понимаешь, что это стадо, молчаливое стадо наших баев, биев, султанов и всех тех, кто приближен к власти..
Да и сегодня первое июня, детский праздник, мы во дворе тоже делаем это для галочки и акимата, чтобы нам подарил он очередную грамоту.
Мы такие, при нынешней власти и да, мы, неприближенные к ней, как то стадо молчаливых домбристов.
Где настоящих акынов уже быть не может..
Искусство - это не сфера услуг. И работники культуры - это не обслуга.
Помнится меня бывшая на концерт Дариги и Ашимова позвала и там веселился сам Назарбаев.
Не все всё таки нерукопожатые как говорится..
А остальные..
Знаю семьи домбристов, сами по себе они хорошие, но, глядя как то над, понимаешь, что это стадо, молчаливое стадо наших баев, биев, султанов и всех тех, кто приближен к власти..
Да и сегодня первое июня, детский праздник, мы во дворе тоже делаем это для галочки и акимата, чтобы нам подарил он очередную грамоту.
Мы такие, при нынешней власти и да, мы, неприближенные к ней, как то стадо молчаливых домбристов.
Где настоящих акынов уже быть не может..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18196
Re: Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
Отправлено: 01.06.25 - 14:14
Психология колхозника, когда колхозник добивается каких-то мнимых высот то сразу считает себя выше остальных хотя по факту как был колхозаном так и остался
Колхозник тут пример не в качестве личного отношения к колхозникам как к сельскохозяйственным рабочим)
Так и наши. Особенно сильно бьёт по мозгам колхозника это быстрый карьерный рост в молодом возрасте. Причем многие понимают что не личными качествами колхозник добился а сугубо отсутствием конкуренции) кадровый голод на госслужбе создаёт сейчас очень нехороший эффект когда в дальнейшем у нас будет куча бастычков не имеющих опыта общения с народом и профессиональной специализации
При СССР руководитель отдела это опытный 45+ человек,отслуживший в армии, поднявшийся постепенно с рабочих либо с села
А сейчас? Вчерашние студенты которые с преподавателеми не умели то общаться а тут им сразу коллектив дают))
Для примера
Последний руководитель КГБ СССР Крючков был слесарем по первой профессии
Андропов партизанил в Карелии
А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах
Колхозник тут пример не в качестве личного отношения к колхозникам как к сельскохозяйственным рабочим)
Так и наши. Особенно сильно бьёт по мозгам колхозника это быстрый карьерный рост в молодом возрасте. Причем многие понимают что не личными качествами колхозник добился а сугубо отсутствием конкуренции) кадровый голод на госслужбе создаёт сейчас очень нехороший эффект когда в дальнейшем у нас будет куча бастычков не имеющих опыта общения с народом и профессиональной специализации
При СССР руководитель отдела это опытный 45+ человек,отслуживший в армии, поднявшийся постепенно с рабочих либо с села
А сейчас? Вчерашние студенты которые с преподавателеми не умели то общаться а тут им сразу коллектив дают))
Для примера
Последний руководитель КГБ СССР Крючков был слесарем по первой профессии
Андропов партизанил в Карелии
А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4326
Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
Отправлено: 01.06.25 - 14:25
Цитата:
А откуда сегодня другому взяться?
Это раньше - все работы хороши, все рабочие нужны. Труженики села и производств, те же слесаря были в почёте. А сегодня разве, кто из власть имущих отдаст детей в слесаря или армию - сегодня офисный планктон выращивается и во власть выпускается. А чего можно ожидать от челюдей - жизни не видавших?
abaika95:
А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах
А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах
А откуда сегодня другому взяться?
Это раньше - все работы хороши, все рабочие нужны. Труженики села и производств, те же слесаря были в почёте. А сегодня разве, кто из власть имущих отдаст детей в слесаря или армию - сегодня офисный планктон выращивается и во власть выпускается. А чего можно ожидать от челюдей - жизни не видавших?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7968
Ильзира СТАКАНОВА: Служители музы или челядь?
Отправлено: 01.06.25 - 14:35
Нужно относиться к этому философски! Всё время служители культуры это обслуживающий персонал, начиная от гладиаторов заканчивая лабухами в ресторанах и работниками филармоний в том числе. Моцарт был в услужении у австрийского императора,Пушкин получал пенсию у российского! А как относится работодатель к к своим наемным работникам зависит от уровня культуры самого работодателя! Просто уровень самооценки у работника КХ и работника культуры совершенно разный. При том , что без механизатора хозяин КХ обойтись не может, а чиновник без певца или музыканта(библиотекаря и т.д.) запросто. Чиновник областного уровня никогда не будет обеспокоен повышением культурного уровня народа. Тем более если свой ниже плинтуса!
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