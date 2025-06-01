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До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51856
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 12:13
Инициатором сверки всегда является исполнительная власть, потому что на государственные деньги, как правило, осуществляется для частных проектов строительство всех коммуникаций. От электролиний до автодорог. Это вкупе с налоговой политикой привлекает инвесторов или, наоборот, отбивает у них желание вкладывать свои деньги в бизнес на нашей территории. «Мы готовы помогать вам на любом этапе», - несколько раз на заседании областного совета по привлечению инвестиций 27 мая повторил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 466
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 12:13
С KIA как бы порожняк не вышел, ёмкость рынка какая в Казахстане? Или спрос будет обеспечиваться опять силами госсектора? Не жирно, под каждую бесполезную задницу киа соренто подкатывать? Россия запретила работу в такси иностранных автомобилей, защищает АВТОВАЗ, оно и правильно и понятно, считай эта ниша для киа уже отпадает, шевроле скулить начал уже, частный сектор товарные партии вменяемых объёмов проглотит? Уже с тремя ТЭЦ запарка назревает, нет средств
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 894
До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Отправлено: 01.06.25 - 13:07
Энергоресурсов в Костанайской области не так уж много! Скоро будет дефицит электроэнергии! Власть хватается за любой инвестпроект, но вопрос, а будет от этого польза! Если будет, то в чем и для кого? Для капстран, для населения, для Китая, Кореи, США? Ведь Казахстан не заточен для автомобилестроения, он заточен под сельское хозяйство, которое из-за некомпетентного управления этой отраслью, находится в загоне! Так латифундисты силами рабов, собирают урожай зерновых, овощей, но в погоне за наживой, не знают рыночных отношений, продавая за границу чистое зерно, а не муку и другие его переработки, тем самым теряя доход, тем самым это отражается на благосостоянии населения. Кормят поят КРС, получают молоко, которое дороже чем сухое из Беларуси, отсюда невыгодно содержать КРС! В стране много пастбищ, но не выращивается скот на мясо и тому подобное! В общем как сказано в басне Крылова: Как вы садитесь, но в "музыканты" не годитесь!. 34 года прошло, а никак не могут научиться рыночным отношениям! Отсюда и постоянные убытки, которые ложатся из-за неумех на бюджет страны, которая только может раздавать бюджетные деньги, не отправляя никого в места, где сержант сторожит!
[Исправлено: абике, 01.06.2025 - 14:09]
[Исправлено: абике, 01.06.2025 - 14:09]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7968
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 14:04
А мы не капстрана? Под что мы заточены, тоже спорный вопрос, судя по эффективности не очень то и под сельское хозяйство! Меня очень всегда интересует вопрос вмешательства государства в экономику. Капиталист будет строить производство того, что выгодно ему, государство будет строить то, что было приказано сверху! Если это невыгодно, будет накачивать различного рода субсидиями пока не потеряет иинтерес,тогда один выход-банкротство!
Я думаю, КИА как раз таки прожжёные в хорошем смысле слова капиталисты, не просчитав своих выгод строить бы не стали! Война в конце концов не вечна и ура-патриотизм у российских чиновников и депутатов тоже. Те же таксисты в России уже возмущаются. Но и не одними такси жив автопром. Каждую ночь через меня эвакуаторы в Россию тащат авто новые и б/у.
А если война не кончится и рынка России не будет, то завод в Костанае отнюдь не гигант и вполне рынками Казахстана и ЦА удовлетворится. Лишь бы население было бы платежеспособным, а с таким нашим правительством боюсь народу не до новых автомобилей будет.
Я думаю, КИА как раз таки прожжёные в хорошем смысле слова капиталисты, не просчитав своих выгод строить бы не стали! Война в конце концов не вечна и ура-патриотизм у российских чиновников и депутатов тоже. Те же таксисты в России уже возмущаются. Но и не одними такси жив автопром. Каждую ночь через меня эвакуаторы в Россию тащат авто новые и б/у.
А если война не кончится и рынка России не будет, то завод в Костанае отнюдь не гигант и вполне рынками Казахстана и ЦА удовлетворится. Лишь бы население было бы платежеспособным, а с таким нашим правительством боюсь народу не до новых автомобилей будет.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2018
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 14:43
Цитата:
..... в том то и дело вся проблема в платеже,а где взять деньги опять податься в батраки вся ЦА едет на заработки в РФ с зарплатами ЦА на ишака не хватит..
saba:
рынками Казахстана и ЦА удовлетворится. Лишь бы население было бы платежеспособным, а с таким нашим правительством боюсь народу не до новых автомобилей будет.
рынками Казахстана и ЦА удовлетворится. Лишь бы население было бы платежеспособным, а с таким нашим правительством боюсь народу не до новых автомобилей будет.
..... в том то и дело вся проблема в платеже,а где взять деньги опять податься в батраки вся ЦА едет на заработки в РФ с зарплатами ЦА на ишака не хватит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16603
Re: До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской...
Отправлено: 01.06.25 - 15:25
А кто не купит КИА местной сборки тому выпишим штраф. Такой что будите до старости выплачивать и ещё снимем с пенсионных накоплений.
P.S Парни ну че, я прошёл собеседование в гос службу? Годен?)
P.S Парни ну че, я прошёл собеседование в гос службу? Годен?)
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