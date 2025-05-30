Строительство АЭС: Китай вытесняет "Росатом" из Казахстана
Отправлено: 30.05.25 - 20:30
Российская госкорпорация "Росатом" уже давно, судя по всему, настроена на получение строительного контракта, но Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) выходит вперед и делает весомый шаг в победе над конкурентами. Читать новость
Я читал что Россия много реакторов настроила в китае. Ну значет будет китайская копия у нас только из дешёвого метала, бетона и пластмасса) Китай молодцы чихали они на весь мир, тупо воруют любые технологии.
Vit: Ну значет будет китайская копия у нас только из дешёвого метала, бетона и пластмасса)
Ты в Ойропе не бываешь? Китай им шмотье гонит, детские игрушки, айфоны и прочее? И какого это качества? Китай дает именно то, что покупаешь, а не то, что он делает. А делает он одну и ту же игрушку так, как сам закажешь.
В нынешних реалиях вряд-ли стоит сомневаться в качестве китайского атомпрома.В удешевлении скорее всего есть геополитический фактор, недаром фигурируют кроме самой корпорации высокопоставленные китайские чиновники! Весь фокус в том , что Китай ради увеличения влияния на Казахстан может себе позволить сработать в убыток, а Россия не имеет такой возможности в связи с недостатком материальных ресурсов из за войны плюс санкции. Решающими будут контакты между лидерами стран я думаю! Если Китай очень захочет Россия скорее всего уступит, слишком во многом она сейчас зависит от Китая!
Всем желаю доброго вечера, мира, радости, добра и хорошего настроения!
В настоящее время санкционные и политические риски главный минус Росатома. Даже если его технологии надёжны, логистика, импортозамещение и международная обстановка делают сотрудничество с ним менее предсказуемым и более рискованным, чем с CNNC. Будем наблюдать за развитием событий.
В феврале текущего года отмечал, процитирую (01.02.2025 года):
Kairat stayer: С такими горе строителями, можем вторичные санкций хапнуть! Атомная энергетика вроде у россиян развита, вот с комплектующими проблем много, под санкциями. Ненадёжные они, понтов не меньше наших у них будет, как выше отметил, как бы не по Сеньке шапка и тяжёлой ношей, это затея не оказалась. Лучше китайцы пусть строят, у них 54 действующих промышленных ядерных реактора, размещённых на 18 АЭС работают (Данные на 2022 год). Также 14 блоков находятся в стадии строительства и примерно 30 запланировано .
Отмечают, что в июне текущего года определится подрядчик, как я понимаю если будет строить одна страна под ключ или главный в консорциуме по строительству АЭС и будет ясно кто будет входить в консорциум, якобы последних будет трое. Далее 30 мая 2025 года поступило предложение от Китайского CNNC, с более низкой себестоимостью. Ниже в видео мнение отдельных экспертов (эфир от 29.05.2025 года). Будем наблюдать за развитием событий.
Главное специалистам все риски просчитать, ранее на форуме отмечали (ниже по ссылке), что озеро Балхаш питается рекой Или, которая протекает из Китая. С учётом возможного увеличения потребления воды в Китае и изменения климата, существует опасение, что водоснабжение для охлаждения АЭС может стать проблемой. Экологическая уязвимость: Балхаш уже сталкивается с угрозой обмеления, и дополнительное использование воды для АЭС может усугубить эту проблему. Поэтому присутствие Китая важна для осуществления долгосрочного проекта.
Кроме того, китайцы у нас построили завод "Ульба-ТВС", где производят тепловые сборки, которые загружаются в ядерные реакторы для получения тепловой энергии (также ранее отмечали), в видео отмечают, якобы их производят чуть ли по лекалам французов.
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