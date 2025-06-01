Отправлено: - 14:25

abaika95:

А сейчас руководитель КНБ кто? Обычный офисный работник) так и во всех сферах

Цитата:А откуда сегодня другому взяться?Это раньше - все работы хороши, все рабочие нужны. Труженики села и производств, те же слесаря были в почёте. А сегодня разве, кто из власть имущих отдаст детей в слесаря или армию - сегодня офисный планктон выращивается и во власть выпускается. А чего можно ожидать от челюдей - жизни не видавших?