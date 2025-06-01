Re: «Народный гаишник»: Кто спрятался, я не виноват

Отправлено: - 09:17

вчера ехал по Аль-Фараби в сторону вокзала. На перекрестке Аль-Фараби-Чехова светофор, по моему мнению отрегулирован не корректно. Аль=фараби- главная дорога, Чехова второстепенная. Красный свет на главной дороге работает 1 минуту, а зеленый 28 секунд. Соответственно зеленый на Чехова 1 минуту, а красный 28 секунд. Ну и где тут справедливость? Может знаки приоритетов местами поменять? Или я что то не правильно понимаю?