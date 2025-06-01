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≡  «Народный гаишник»: Кто спрятался, я не виноват
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51854
«Народный гаишник»: Кто спрятался, я не виноват
Отправлено: 01.06.25 - 09:17
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В ситуации, когда основной сигнал светофора для автомобилей, движущихся по ул. Дощанова в сторону ул. Темирбаева, красный, и левый ряд автомобилей стоит, а допсекция (поворот направо) - всегда с зеленой стрелкой, обзор для водителя, поворачивающего на ул. Майлина, ограничен, и пешеходы случайно «прячутся» за машинами.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
735
Re: «Народный гаишник»: Кто спрятался, я не виноват
Отправлено: 01.06.25 - 09:17
#1
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вчера ехал по Аль-Фараби в сторону вокзала. На перекрестке Аль-Фараби-Чехова светофор, по моему мнению отрегулирован не корректно. Аль=фараби- главная дорога, Чехова второстепенная. Красный свет на главной дороге работает 1 минуту, а зеленый 28 секунд. Соответственно зеленый на Чехова 1 минуту, а красный 28 секунд. Ну и где тут справедливость? Может знаки приоритетов местами поменять? Или я что то не правильно понимаю?
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