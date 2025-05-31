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Цитата:--3 часа назад ВФокусе MailПолитолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией В Казахстане построят завод по производству снарядов по стандартам НАТО.Да, в Казахстане началось строительство нового завода по производству артиллерийских снарядов.Проект реализуется в сотрудничестве с сингапурской компанией ST Engineering и предусматривает выпуск снарядов как советских калибров (122 мм и 152 мм), так и стандарта НАТО (155 мм).Завод будет расположен в одном из индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.Производство ориентировано как на удовлетворение потребностей национальной армии, так и на экспорт, что отражает стремление страны укрепить свой оборонно-промышленный комплекс и снизить зависимость от импорта вооружений.Этот шаг также свидетельствует о намерении Казахстана интегрироваться в глобальный рынок вооружений, особенно учитывая производство снарядов калибра 155 мм, широко используемых в странах НАТО.Таким образом, Казахстан предпринимает активные меры по развитию собственного оборонного производства, что позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и укрепить позиции на международном рынке вооружений.А собственно что не так ?