ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 16:47
Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел иск директора ИП «БМК Береке» Андрея Савельева к департаменту КРЕМ. Решение прокомментировала судья СМАС Алия ЖАУАРОВА. Читать новость
Да, против монополиста и главное его бабла, какому то ИПшнику трудновато будет. Ну это делается прежде всего, чтоб частники не входили в этот бизнес, всем в назидание, что с ними станет.. Алкоголь, табак, оружие, проституция, теперь КТЕК, в эти владения входят только самые самые, у кого «крыша» в порядке..
Пусть ИП пободается с теми, кто "радеет" за саботирующее население, привыкшее жить на "халяву"! Бизнес будет ровным, если постоянно "долбить" должников по ранее заключенным договорам об оказании возмездных услуг! Этому ИП нужен грамотный юрист с умением "выбивать" долги и частный судебный исполнитель! а не жалобщик по судам при воплях "отключили отопление, дети замерзают"! Где работа ИП с должниками, наверное ждал, когда долги на блюдечке принесут! Нужна стабильная и безжалостная работа с должниками весь круглый год! Но как видим у ИП эта работа не ведется от слова совсем!
Жители 11 домов в микрорайоне Береке уже месяц остаются без горячей воды. По словам директора БМК, отключение произошло из-за долгов жильцов перед его компанией. В результате у котельной образовалась задолженность перед поставщиком газа, который прекратил подачу топлива.
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