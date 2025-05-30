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≡ ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51854
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 16:47
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Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел иск директора ИП «БМК Береке» Андрея Савельева к департаменту КРЕМ. Решение прокомментировала судья СМАС Алия ЖАУАРОВА.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3761
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 16:47
#1
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Думаю, что котельную отожмут, рано или поздно..

[Исправлено: юля елиссева, 30.05.2025 - 17:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44949
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 17:21
#2
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Да, против монополиста и главное его бабла, какому то ИПшнику трудновато будет.
Ну это делается прежде всего, чтоб частники не входили в этот бизнес, всем в назидание, что с ними станет..
Алкоголь, табак, оружие, проституция, теперь КТЕК, в эти владения входят только самые самые, у кого «крыша» в порядке..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
893
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 30.05.25 - 21:45
#3
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Пусть ИП пободается с теми, кто "радеет" за саботирующее население, привыкшее жить на "халяву"! Бизнес будет ровным, если постоянно "долбить" должников по ранее заключенным договорам об оказании возмездных услуг! Этому ИП нужен грамотный юрист с умением "выбивать" долги и частный судебный исполнитель! а не жалобщик по судам при воплях "отключили отопление, дети замерзают"! Где работа ИП с должниками, наверное ждал, когда долги на блюдечке принесут! Нужна стабильная и безжалостная работа с должниками весь круглый год! Но как видим у ИП эта работа не ведется от слова совсем!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
986
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 31.05.25 - 05:50
#4
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Там грамотный юрист не нужен. Просто нужен человек, кто будет этим заниматься. Многие УК, ПКСК этим не занимаются. Суммы маленькие. Потом им лень
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10331
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 31.05.25 - 13:53
#5
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Цитата:
5 мая аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании заявил, что проблему нужно решать. Посетовал, что владелец БМК отказался безвозмездно передать котельную

Источник:

Кто нибудь мне объяснит почему он должен бесплатно подарить акиму котельную ?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3761
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 31.05.25 - 15:15
#6
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Цитата:
Добринцофф:
должен бесплатно подарить

Это пока бесплатно, чуть позже хозяину скажут что ещё и доплатить надо, чтобы акимат забрал :))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2236
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 31.05.25 - 23:36
#7
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Цитата:
Жители 11 домов в микрорайоне Береке уже месяц остаются без горячей воды. По словам директора БМК, отключение произошло из-за долгов жильцов перед его компанией. В результате у котельной образовалась задолженность перед поставщиком газа, который прекратил подачу топлива.

Источник:

Почему добропорядочные плательщики не подают в суд на ИП? Пусть берёт кредит.Раз есть Договорные обязательства надо выполнять.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8049
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 01.06.25 - 07:46
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь мне объяснит


Я, обьясню: - наверное, потому что живём в РЕАЛЬНОМ, а не в справедливом или новом токаевском Казахстане.

Аким, причём любой и на любом уровне: - может делать то на что способен его ум и его активность, невзирая на ПРОДЕКЛАРИРОВАННЫЕ и ПРОПИСАННЫЕ в Законах правовые отношения.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
добропорядочные плательщики не подают в суд на ИП


Судебная тяжба- это как дышло- как повернёшь так и вышло и причём - это ГЕМОРРОЙ для истца в чистом виде.

Да и психология у всех - СТАДНАЯ- почему я должен за всех-"мне оно надо"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8049
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 01.06.25 - 07:51
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Договорные обязательства надо выполнять.


Наверное - это должен сделать от имени собственников жилья нанятый ими же председатель ОСИ или КСК(смотря что у них создано)
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