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Добринцофф:

Кто нибудь мне объяснит

ПолиграфЪ Боярышников:

добропорядочные плательщики не подают в суд на ИП

Цитата:Я, обьясню: - наверное, потому что живём в РЕАЛЬНОМ, а не в справедливом или новом токаевском Казахстане.Аким, причём любой и на любом уровне: - может делать то на что способен его ум и его активность, невзирая на ПРОДЕКЛАРИРОВАННЫЕ и ПРОПИСАННЫЕ в Законах правовые отношения.Цитата:Судебная тяжба- это как дышло- как повернёшь так и вышло и причём - это ГЕМОРРОЙ для истца в чистом виде.Да и психология у всех - СТАДНАЯ- почему я должен за всех-"мне оно надо"