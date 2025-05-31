- Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад - это проявление слабости, - отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев. Читать новость
Он напомнил, что на пути к Независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов.
А был ли путь.. Был путь ограбления или разграбления коммунистами той страны, и теперь коммунисты превратились в олигархов и правят далее. Была просто Великая Афера, разработанная самими коммунистами, которые сегодня хотят опять же за счет нас объединиться, чтоб грабить дальше..
"Нужно освобождаться от комплекса жертвы" ... За 30 лет из народа-героя, народа-победителя сделали народ-жертву, привили комплекс неполноцености, а теперь призывают избавляться от этого. Оригинально. Что изначально мешало не допускать этого?
Поэтому в сознании нашего общества незыблемым и сакральным должен стать постулат "Независимость превыше всего".
Не согласен. Я понимаю важность независимости для любого государства, особенно учитывая историческое прошлое Казахстана. Однако в современном мире абсолютная независимость может оказаться контрпродуктивной.
История показывает, что успешные государства всегда находили баланс между суверенитетом и взаимовыгодным сотрудничеством. Европейский союз, АСЕАН, другие интеграционные объединения демонстрируют, как страны могут сохранять свою идентичность, добровольно делегируя часть полномочий ради общих целей.
В эпоху глобализации полная самоизоляция может привести к отставанию в развитии. Торговые партнерства, технологический обмен, совместные проекты в области безопасности и экологии требуют определенной координации действий между странами. Абсолютная независимость лишает страны всех этих преимуществ.
Мне достаточно сложно понять и принять нынешние постулаты нашего президента. На той же пресс-конференции практически ушёл от ответа или отрицал отсутствие некоторых демократических свобод! К примеру ту же самую свободу слова или свободу собраний, что новые партии без ведома АП не могут свободно зарегистрироваться и начать свою деятельность. У меня есть такое ощущение, что искушение абсолютной властью наш президент, особенно после Кантара не прошёл! Все эти реформы с переходом власти от президента к парламенту возможны лишь при наличии сильного парламента. Наш мажилис даже с натяжкой таковым назвать невозможно. Дело даже не в какой то подтасовке голосов при выборах, а в том , что при сохранении прежней избирательной системы и невозможности свободной деятельности даже альтернативных, а не то чтобы оппозиционных политических сил вся эта реформа не работает!!! Ну и в конце концов оказалось, что нашему интеллигентному и казалось бы либеральному президенту старая тоталитарная система оказалась по вкусу. Её даже особо и переделывать не пришлось, Назарбаев тоже не был жёстким диктатором и страдали люди в его правление, только те , кто откровенно посягал на его власть.
Ну и в общем посыле прослеживается мысль, что нельзя постоянно вспоминать репрессии, может не так уж они и были плохи! Конечно так он никогда не скажет, но подспудно мысль эта уже витает в воздухе. Потому , что есть страх:"А вдруг повторится Кантар"! Поэтому нужно "хватать и не пущать", а этого невозможно добиться без силового давления, а там и до репрессий уже недалеко! Уже потихонечку , формируется образ внешнего врага, в виде институтов, которые финансировали СМИ независимые от правительства.Говорится об особом менталитете, которому чужды некоторые западные ценности, дальше наверное , кто нибудь придумает казахские скрепы. И ещё есть вопрос, почему с провозглашением эры "Справедливого Казахстана" не была объявлена всеобщая политическая амнистия? Можно было бы публично пригласить тех же Аблязова с Кажегельдиным в страну , но и они особо не горят желанием сюда ехать и власти категорически не хотят их здесь видеть.
- Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад - это проявление слабости, - отметил Токаев. Он напомнил, что на пути к Независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов.
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