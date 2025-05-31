Токаев: Нельзя постоянно жить прошлым

Отправлено: - 22:31

Мне достаточно сложно понять и принять нынешние постулаты нашего президента. На той же пресс-конференции практически ушёл от ответа или отрицал отсутствие некоторых демократических свобод! К примеру ту же самую свободу слова или свободу собраний, что новые партии без ведома АП не могут свободно зарегистрироваться и начать свою деятельность.

У меня есть такое ощущение, что искушение абсолютной властью наш президент, особенно после Кантара не прошёл! Все эти реформы с переходом власти от президента к парламенту возможны лишь при наличии сильного парламента. Наш мажилис даже с натяжкой таковым назвать невозможно. Дело даже не в какой то подтасовке голосов при выборах, а в том , что при сохранении прежней избирательной системы и невозможности свободной деятельности даже альтернативных, а не то чтобы оппозиционных политических сил вся эта реформа не работает!!! Ну и в конце концов оказалось, что нашему интеллигентному и казалось бы либеральному президенту старая тоталитарная система оказалась по вкусу. Её даже особо и переделывать не пришлось, Назарбаев тоже не был жёстким диктатором и страдали люди в его правление, только те , кто откровенно посягал на его власть.