Эл-починно: Не было там, казахов от слова совсем. Это факт. ПС- моя мать там родилась. Все говорили на
Про это, как раз таки я не спорю! Знаю были у нас и чисто немецкие и чисто украинские поселки и смешанные типа Чандака, где половина была немцы, половина казахи. Я про то, что Вы заявили была Россия в виде СССР, а Казахстан и Украина это части большой России в виде СССР, перечитайте свой комментарий!
Эл-починно: Да да плавали, знаем. И так когда и кем были Казахстан, как и Украина созданы? Не желаем ответить?
никем не были созданы они были ханство у казахов с 15 века самостийное государство у малоросов (украинцев) с 11 века период оккупации россией и затем возрождение государств в естественных границах не считается созданием это возвращение Цитата:
Эл-починно: На карте покажете, как сократилась?
открой карту россия 19 века и сравни что есть у россии сейчас))) есть тенденция к скукоживанию ?Цитата:
Эл-починно: Я мой Казахстан, хотя и в составе СССР, всё же больше - но люблю
казахстан уже 34 года не в составе ссср твоя любовь к тому казахстану это как любить римскую империю было дааавно) Цитата:
maxsaf: Как и Ресей (Россия) - чисто ваша Ордынская земля, просто вы оказались за бортом
а казахстан не крохобор, имея 9 территорию в мире за кусочками земли не гонится как "смехдержава" пусть пока в россии ордынские земли посидят придет время вернутся к независимости) Цитата:
maxsaf: Ты за всех то не говори, Украина ищет, запросы шлёт
Пикуль в книге "на задворках империи" хорошо о немецких колонистах в рос империи высказался сидели тут как британцы в африке думали хозяейва русский не учили (гос язык на то время) с администрацией в штыки, местных обдирали, батракам не платили толком а потом плакать начали, че это их злой сталин с мест обжитых согнал еще дальше в сибирь и казахстан и кинул в поле ух какой нехороший сталин да эльпучмак?))
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Эл-починно: ПС- моя мать там родилась. Все говорили на немецком, пока русские не пришли. В школу не отправили. Где во время занятий они по русски общались, а на переменах на немецком. Всё как и в Германии с переселенцами, только с точностью до наоборот. Никаких обид я тут не вижу, это жизнь.
Ключевые слова: пока русские не пришли, сами выше отмечаете, якобы ваши предки переселились в 18 веке на нынешнюю территорию Казахстана. Теперь понятно, чьи предки забрали лучшие земельные участки у казахов, до прихода к власти вождя Октябрьской революции товарища Ленина, который особо выделял заботу и внимание к коренным автохтонам инородцам, которые заслуживали собственные автономные образования.
Эл-починно: Это не учижительные (слово то какое вымудрили) высказывания, это просто факты, которые вам лично не нравятся. Не было там, казахов от слова совсем. Это факт.
Тут тоже вклинюсь, пропаганда говорит, что казахов создал великий селекционер Ленин, якобы их ранее не было. Не менее великий историк всех времён и народов В.Путин, он-же победитель печенегов и половцев про государственность пытался что-то разъяснить. Якобы у казахов ранее не было государственности, но не учёл, что в 1465–1466 годы султаны Керей и Жанибек, представители династии Чингизидов (потомки Джучи, сына Чингисхана) создали в своё время Казахское ханство. Централизация и начало единого русского государства закончилось в 1480 году, после конца ордынского ига.
Kairat stayer: Теперь понятно, чьи предки забрали лучшие земельные участки у казахов, до прихода к власти вождя Октябрьской революции товарища Ленина, который особо выделял заботу и внимание к коренным автохтонам инородцам, которые заслуживали собственные автономные образования.
Более двух лет тому назад про Алимхана Ермекова отмечал (06.02.2023 год), который выступил с докладом. После обсуждения, дебатов 26 августа 1920 года Ленин подписал декрет об образовании Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Заслугой А.Ермекова считается то, что он обосновал и добился включения всех основных территорий проживания казахов в состав будущей республики. В частности, речь шла о таких спорных регионах, как Семиречье, Уральская область и других, где были интересы не только казахов, но и других народов и казачества.
Сказочники всегда по своему незнанию и малограмотности на форуме всегда говорят, что речь идёт про киргизов, а не казахов. Поясню, отмечал ранее, что в советское время термин киргизы нередко использовался для обозначения казахов, чтобы не путать с казачьими войсками. Только с 1925 года казахов официально начали называть казахами. Поэтому в документах 1917–1925 годов Киргизская АССР, означала на самом деле автономию для казахов.
Чтобы не быть голословным, как обычно, процитирую самого себя, пожалуйста (06.02.2023 год):
Kairat stayer: У политических лидеров Алаш-Орды, больше разногласии было с белогвардейцами, с которыми в лице Временного Сибирского правительства, они тоже вели переговоры.
Белогвардейцы не признавали право ранее колонизированных народов на независимость. В свою очередь, большевики декларировали принцип самоопределения народов и в последующем в августе 1920 года признали Киргизскую (Казахскую) автономию. Соответственно с утверждением её земельной площади, закрепив юридически постановлением (декрет). Было пять заседании, в четырёх председательствовал Ленин. С казахской стороны основным докладчиком выступал Алимхан Ермеков.
Ленина наверное знают все грамотеи и не "грамотей", тогда ему было 50 лет, А.Ермекову 29 лет. Отмечают что, посследний был образованным, благовоспитанным и почтительным человеком. Разговаривал со всеми, не зависимо от возраста только на Вы. Владел кроме родного казахского языка, русским, немецким, французским и английским языками.
--3 часа назад ВФокусе MailПолитолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией В Казахстане построят завод по производству снарядов по стандартам НАТО. Политолог Андрей Манойло специально для ВФокусе Mail объяснил, с какой целью Астана собирается производить такие боеприпасы, и как это отразится на отношениях с Россией.Альмир Хабибуллин Автор ВФокусе Mail
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать