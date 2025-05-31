Отправлено: - 15:45

Тогда солдаты и курсанты открыли по ним огонь. Бун

Цитата:Ну это уж слишком..Голодом да, резали и вырезали миллионы, согласен.Но забастовки то были и при независимом Казахстане, вспомнить только ЖанаОзень в 2011мГде власти тоже начали отстреливать людей.Тоже надо понимать и помнить и эти случаи..