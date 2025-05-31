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≡ Амиржан КОСАНОВ: Катарсис. Он необходим Новому Казахстану не только 31 мая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51853
Амиржан КОСАНОВ: Катарсис. Он необходим Новому Казахстану не только 31 мая
Отправлено: 31.05.25 - 15:14
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Задам риторический вопрос: не пора ли нам, обществу и власти, в этот день, 31 мая, самым серьезным образом дать оценку всем без исключения фактам политических преследований в новейшей истории и необходимости создания условий, чтобы таких репрессий впредь не было?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1421
Re: Амиржан КОСАНОВ: Катарсис. Он необходим Новому Казахстану не...
Отправлено: 31.05.25 - 15:14
#1
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И что автор этим хотел сказать? Старательно внести свою лепту в очернение Советского Союза? Ну так это уже не модно. Всяк норовит пнуть мертвого льва, но уже поднадоели "историки", копающие только чёрное, чтобы кинуть его на вентилятор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44947
Re: Амиржан КОСАНОВ: Катарсис. Он необходим Новому Казахстану не...
Отправлено: 31.05.25 - 15:45
#2
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Цитата:
Тогда солдаты и курсанты открыли по ним огонь. Бун

Ну это уж слишком..
Голодом да, резали и вырезали миллионы, согласен.
Но забастовки то были и при независимом Казахстане, вспомнить только ЖанаОзень в 2011м
Где власти тоже начали отстреливать людей.
Тоже надо понимать и помнить и эти случаи..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11996
Re: Амиржан КОСАНОВ: Катарсис. Он необходим Новому Казахстану не...
Отправлено: 31.05.25 - 18:32
#3
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Цитата:
111:
Голодом да, резали и вырезали миллионы,

---Сколько ? Как всегда 7 миллионов ?
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