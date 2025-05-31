Отправлено: - 14:07

Это кафе в Костанае имеет долгую историю. Лет 20 «Бирюльке», мне кажется. И за столько лет основная его клиентская концепция не изменилась - кафе домашней кухни. Но если раньше ассоциации с этим были в основном со знаком плюс: уютное, теплое, душевное, то сейчас у меня на первом месте определение «непритязательное».