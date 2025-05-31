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≡ Что нужно знать перед покупкой внедорожника в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51850
Что нужно знать перед покупкой внедорожника в Казахстане
Отправлено: 31.05.25 - 12:45
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Когда задумываемся о покупке внедорожника, на первый план выходит не внешний лоск, а практичность. Мы ведь не по рекламным трассам будем ездить, а по реальным дорогам — с ямами, снегом, гравием и резкими перепадами погоды. Хочется, чтобы машина была большой, надежной, проходимой и удобной для всех пассажиров.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7578
Re: Что нужно знать перед покупкой внедорожника в Казахстане
Отправлено: 31.05.25 - 12:45
#1
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на фоне обнищавшего народа выдавать подобные материалы считаю черным юмором
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1353
Что нужно знать перед покупкой внедорожника в Казахстане
Отправлено: 31.05.25 - 14:11
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
обнищавшего народа

Сейчас кредиты практически любой собаке дают. Все в порядке ;-)
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