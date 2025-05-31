Отправлено: - 12:45

Когда задумываемся о покупке внедорожника, на первый план выходит не внешний лоск, а практичность. Мы ведь не по рекламным трассам будем ездить, а по реальным дорогам — с ямами, снегом, гравием и резкими перепадами погоды. Хочется, чтобы машина была большой, надежной, проходимой и удобной для всех пассажиров.