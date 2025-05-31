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≡ Все-таки не игра в бирюльки - При всем уважении к биографии заведения хочется обновления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51850
Все-таки не игра в бирюльки - При всем уважении к биографии заведения хочется обновления
Отправлено: 31.05.25 - 14:07
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Это кафе в Костанае имеет долгую историю. Лет 20 «Бирюльке», мне кажется. И за столько лет основная его клиентская концепция не изменилась - кафе домашней кухни. Но если раньше ассоциации с этим были в основном со знаком плюс: уютное, теплое, душевное, то сейчас у меня на первом месте определение «непритязательное».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44943
Re: Все-таки не игра в бирюльки - При всем уважении к биографии...
Отправлено: 31.05.25 - 14:07
#1
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Да, хозяйка заведения крутая женщина, может в других ее ресторанах блюда так сказать для более других контингентов?
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