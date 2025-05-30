Re: Жители Лисаковска потребовали встречи с акимом из-за роста...

Отправлено: - 22:57

Вопросы задают те. кто никогда не жил в советское время в малых и больших городах! Во всем виноват первый президент, обещавший коммунизм за сущие тенге, боясь подорвать доверие народа, снижая налоговую нагрузку на бизнес, снижая тарифы на энергоресурсы, в раздав все ТЭЦ, ТЭК в частные руки, в надежде, что они будут за свой счет вкладываться в восстановление изношенных электрических и других сетей! Частник никогда за свои деньги, пока не дашь ему субсидии за 1%, свои деньги вкладывать не будет! И теперь мы имеем то, что должны иметь: повышение тарифов за счет дармоедов, ведь населению было выгодно меньше платить и получать услуги по-полной!