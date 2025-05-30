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ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
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