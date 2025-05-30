Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...

Отправлено: - 21:45

Пусть ИП пободается с теми, кто "радеет" за саботирующее население, привыкшее жить на "халяву"! Бизнес будет ровным, если постоянно "долбить" должников по ранее заключенным договорам об оказании возмездных услуг! Этому ИП нужен грамотный юрист с умением "выбивать" долги и частный судебный исполнитель! а не жалобщик по судам при воплях "отключили отопление, дети замерзают"! Где работа ИП с должниками, наверное ждал, когда долги на блюдечке принесут! Нужна стабильная и безжалостная работа с должниками весь круглый год! Но как видим у ИП эта работа не ведется от слова совсем!