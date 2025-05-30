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≡ ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51848
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 16:47
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Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области рассмотрел иск директора ИП «БМК Береке» Андрея Савельева к департаменту КРЕМ. Решение прокомментировала судья СМАС Алия ЖАУАРОВА.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3758
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 16:47
#1
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Думаю, что котельную отожмут, рано или поздно..

[Исправлено: юля елиссева, 30.05.2025 - 17:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44942
ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?
Отправлено: 30.05.25 - 17:21
#2
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Да, против монополиста и главное его бабла, какому то ИПшнику трудновато будет.
Ну это делается прежде всего, чтоб частники не входили в этот бизнес, всем в назидание, что с ними станет..
Алкоголь, табак, оружие, проституция, теперь КТЕК, в эти владения входят только самые самые, у кого «крыша» в порядке..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
892
Re: ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец...
Отправлено: 30.05.25 - 21:45
#3
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Пусть ИП пободается с теми, кто "радеет" за саботирующее население, привыкшее жить на "халяву"! Бизнес будет ровным, если постоянно "долбить" должников по ранее заключенным договорам об оказании возмездных услуг! Этому ИП нужен грамотный юрист с умением "выбивать" долги и частный судебный исполнитель! а не жалобщик по судам при воплях "отключили отопление, дети замерзают"! Где работа ИП с должниками, наверное ждал, когда долги на блюдечке принесут! Нужна стабильная и безжалостная работа с должниками весь круглый год! Но как видим у ИП эта работа не ведется от слова совсем!
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