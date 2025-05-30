Re: Горячий привет из царства мусора. Костанайский полигон ТБО -...

Отправлено: - 21:34

Вот так относятся те, кто обязан в силу своих прямых обязанностей выполнять работу, начиная с Правительства РК, акимов областей, городов, и прочих управленцев! Если, что-то плохо, то стрелочника находят быстро и наказывают, а "ВОЗ" и ныне там! Полная безответственность, или попросту преступная халатность, основанная на откровенном саботаже указаний Президента РК, злостное не исполнение Законов! Вот вам органы, надзирающие за законностью в стране, организован настоящий хаос, где вам нужно работать засучив рукава и применять силу Закона, чтобы установить Порядок!