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≡ Горячий привет из царства мусора. Костанайский полигон ТБО - неугасимый огонь, в котором сгорают надежды экологов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51848
Горячий привет из царства мусора. Костанайский полигон ТБО - неугасимый огонь, в котором сгорают надежды экологов
Отправлено: 30.05.25 - 21:34
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К северу от границы Костаная скрывается «зона отчуждения» - место, несущее угрозу для здоровья и окружающей среды, свалка, ставшая постоянным источником пожаров. Это не просто полигон ТБО с горами отходов. Это сложная самоподдерживающаяся система, где химические процессы и высокая температура превращают мусор в ядовитый дым, а окружающие территории - в зону риска.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
892
Re: Горячий привет из царства мусора. Костанайский полигон ТБО -...
Отправлено: 30.05.25 - 21:34
#1
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Вот так относятся те, кто обязан в силу своих прямых обязанностей выполнять работу, начиная с Правительства РК, акимов областей, городов, и прочих управленцев! Если, что-то плохо, то стрелочника находят быстро и наказывают, а "ВОЗ" и ныне там! Полная безответственность, или попросту преступная халатность, основанная на откровенном саботаже указаний Президента РК, злостное не исполнение Законов! Вот вам органы, надзирающие за законностью в стране, организован настоящий хаос, где вам нужно работать засучив рукава и применять силу Закона, чтобы установить Порядок!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2234
Re: Горячий привет из царства мусора. Костанайский полигон ТБО -...
Отправлено: 30.05.25 - 23:20
#2
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Цитата:
Пункт сортировки стоит давно, но не могут найти рабочих, которые бы согласились трудиться без ангара, на улице. Было какое-то количество гастарбайтеров из одной сопредельной страны, ну вы

Источник:

А почему там не работают осужденные? Ведь сидят на иждивении..и лодыря гоняют..
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