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≡ Строительство АЭС: Китай вытесняет "Росатом" из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51847
Строительство АЭС: Китай вытесняет "Росатом" из Казахстана
Отправлено: 30.05.25 - 20:30
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Российская госкорпорация "Росатом" уже давно, судя по всему, настроена на получение строительного контракта, но Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) выходит вперед и делает весомый шаг в победе над конкурентами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27859
Re: Строительство АЭС: Китай вытесняет "Росатом" из...
Отправлено: 30.05.25 - 20:30
#1
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Китайский ядерный реактор - звучит многообещающе :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16602
Re: Строительство АЭС: Китай вытесняет "Росатом" из...
Отправлено: 30.05.25 - 20:37
#2
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Цитата:
maxsaf:

Я читал что Россия много реакторов настроила в китае.
Ну значет будет китайская копия у нас только из дешёвого метала, бетона и пластмасса)
Китай молодцы чихали они на весь мир, тупо воруют любые технологии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44942
Строительство АЭС: Китай вытесняет "Росатом" из Казахстана
Отправлено: 30.05.25 - 21:04
#3
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Цитата:
Vit:
Ну значет будет китайская копия у нас только из дешёвого метала, бетона и пластмасса)

Ты в Ойропе не бываешь?
Китай им шмотье гонит, детские игрушки, айфоны и прочее?
И какого это качества?
Китай дает именно то, что покупаешь, а не то, что он делает.
А делает он одну и ту же игрушку так, как сам закажешь.
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