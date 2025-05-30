Отправлено: - 21:04

Vit:

Ну значет будет китайская копия у нас только из дешёвого метала, бетона и пластмасса)

Цитата:Ты в Ойропе не бываешь?Китай им шмотье гонит, детские игрушки, айфоны и прочее?И какого это качества?Китай дает именно то, что покупаешь, а не то, что он делает.А делает он одну и ту же игрушку так, как сам закажешь.