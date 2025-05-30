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≡ Костанайская спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира по женской борьбе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51847
Костанайская спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира по женской борьбе
Отправлено: 30.05.25 - 20:14
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В финале уроженка Сарыкольского района, выступавшая на Кубке РК в ранге бронзового призера чемпионата Азии 2024 года, одержала победу над участницей чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Казахстана Шугылой Омирбек из Туркестанской области.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11994
Re: Костанайская спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира...
Отправлено: 30.05.25 - 20:14
#1
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---***В Астане проходит Кубок Казахстана по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской***


---Вольная - знаю , греко-римская - знаю . А что такое - женская ?? Кто знает ?? :-x
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