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≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51847
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 11:34
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По мнению акима Рудного Виктора Ионенко, вопрос платных дорог сводится к банальной дилемме: либо по-хорошему, но за деньги, либо по-плохому, но бесплатно. Однако на деле все значительно сложнее. Разберемся по пунктам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 11:34
#1
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а зачем вообще аким рудного комментировал ситуацию по платным дорогам? он к этой ситуации какое отношение имеет вообще?

и кстати я полностью согласен ездить по плохой дороге и БЕСПАЛТНО
аким рудного господин Ионенко сделайте все дороги плохими и бесплатными
будем вместе ездить, вам же тоже пофиг да по какой дороге в костанай на совещание мотаться, будем по плохой трястись зато БЕСПЛАТНО и вы и мы. и честно к тому же
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1352
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 11:49
#2
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Если дороги будут хотя бы без дыр, ям и вставок из тротуарной плитки (еще и криво уложенной) - я лично готов платить за проезд. Не так часто мне эта трасса выпадает на маршрут.

Но когда видишь, за что с нас хотят брать плату - волосы в жилах стынут. Причем за платность втирают без зазрения совести, выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7962
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 12:41
#3
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Я тут полностью согласен с автором! Мы платим налоги, в ответ государство ОБЯЗАНО предоставить нам хорошую дорогу! Платная дорога должна быть повышенной комфортности, т.е. качество должно быть выше стандарта! А так как у нас таких дорог нет, то платная дорога должна быть вновь построенная! А ныне существующие, доведенные до стандарта должны быть альтернативой!
Налицо неисполнение государством своих обязанностей, если неуплата налогов преследуется по закону, почему тогда государство может манкировать своими обязанностями!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1609
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 12:57
#4
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Цитата:
vofkakst:
выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"

Вероятно потому и выставляют, что в данном случае автор комментария реагирует на это высказывание подобным образом. На самом деле не могу понять, неужели людям действительно не по... что там кто-то лепечет. Ну ляпнул и ляпнул, сделали выводы о его умственных способностях и пошли дальше. В конце концов это всего навсего какой-то аким, не по... ли что он про нас думает?!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1609
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:16
#5
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Цитата:
saba:
почему тогда государство может манкировать своими обязанностями!!!

А че нет? Когда можно не напрягаться, и так схавают. У нас же что главное? Улочкам названия поменять и все будут счастливы до задницы. Какие нафиг дороги?
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
176
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:19
#6
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Цитата:
vofkakst:
выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"

Ни в бровь, а в глаз. Именно такое сравнение (про жлобов) и крутилось всё время в голове при написании этого комментария господину Ионенко, но не мог сформулировать вот именно эту мысль чётко про "жлобов". Так-то именно это и зацепило, что решил персонально господину Ионенко ответить публично и максимально широко (при наличии возможности ответить и иными способами).
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1352
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:25
#7
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Цитата:
Карачун:
реагирует на это высказывание подобным образом

А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?
Вот сделают хорошую дорогу - буду платить молча. За хорошую дорогу и копейки не жалко
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1609
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:55
#8
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Цитата:
vofkakst:
А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?

Да, мы платим именно за это. Все верно. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что вы вроде как обиделись на "жлоба". Не знаю, как по мне обижаться на высказывания кого-то кто умственно слабее меня это все-равно что взять и добровольно опуститься до его уровня. То есть как господин Гиньятов в статье сделал это можно - с подобающим достоинством перечислить факты относительно которых наш "товарищ" изволил припи....ть.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1352
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 14:28
#9
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Цитата:
Карачун:
вы вроде как обиделись

Ошибочка)
Я просто офигеваю с наших властей. Дороги -вдребезги, яма на яме, дырка на дырке, одни латки. Фонари - где-то далеко в планах. Но надо эти роскошества сделать платными. Есть документы, регулирующие правомерность. Есть стандарты, которым эти дороги не соответствуют . но на платностьто не влияет. Власти, дискредитируют сами себя, ставя свои "хочу" выше законов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16602
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 14:43
#10
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Да тоже согласен на счёт жлобов. Типа че вам жалко 3000тенге.
Хочется ответить, да жалко. Вас много таких жкх говорит че вам жалко если мы на пару тыщ подымим
, власти говорят че вам жалко если штрафы на пару тыщ подымим итд.

Вас много а у нас только одна зарплата)
Так как "сиська" у меня одна будете сосать по очереди(с) 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44942
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 15:05
#11
Комментарий удален модератором.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1609
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 15:06
#12
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Цитата:
vofkakst:
Я просто офигеваю с наших властей.

Цитата:
vofkakst:
Власти, дискредитируют сами себя,

Пффф! Наши власти окончательно и бесповоротно дискредитировали себя минимум 15 лет назад. Я сейчас, как вы говорите, офигеваю только если им что-то вменяемое удается сделать...или хотя бы сказать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44942
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 15:11
#13
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А вообще Ионенко сейчас на коне, Рудный строится, выделяют какие то неплохие деньги, ну да, впопыхах забывают о чем то, но стратегия видна.
Потому чувствует себя корольком, или уже Королём, а, нет, Трампом, который может себе позволить сказать всё что взбредет в голову, ведь он ВелИк..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4325
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 19:54
#14
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Если реально подойти к проблеме - то в Казахстане просто нет таких дорог, за которые можно было бы взымать плату. И это думаю должно быть понятно и на "верхах". В той же Германии, где пусть и не лучшие, по мнению некоторых форумчан, автобаны, но для легкового транспорта не только бесплатные, но и возможно единственные, где имеются участки без ограничения скорости, от слова - совсем. А если брать пример Австрии, Франции, Италии или Испании, то во первых, везде ограничения - максимум 130 км/ч, а во вторых есть альтернативные объездные, качеством значительно выше тех, что в КЗ платными хотят сделать. Стыдно должно быть, за такие поборы.
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