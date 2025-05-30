ДКРЕМ учел все расходы - Повысить тариф просил владелец котельной в микрорайоне Береке Костаная. Почему суд отказал?

Отправлено: - 17:21

Да, против монополиста и главное его бабла, какому то ИПшнику трудновато будет.

Ну это делается прежде всего, чтоб частники не входили в этот бизнес, всем в назидание, что с ними станет..

Алкоголь, табак, оружие, проституция, теперь КТЕК, в эти владения входят только самые самые, у кого «крыша» в порядке..