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≡ Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51845
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 29.05.25 - 12:26
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Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах многоэтажек без согласия жильцов при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Такой законопроект подготовило министерство цифрового развития. Вы поддерживаете это?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1352
Re: Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 29.05.25 - 12:26
#1
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Пусть сначала власти города оправдаются - зачем было проводить акцию по свертыванию проводов сотовых операторов, угробить к чертям сотовую связь в регионе, и потом предлагать переносить все на жилые дома.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3758
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 30.05.25 - 16:53
#2
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Цитата:
vofkakst:
зачем было проводить акцию по свертыванию проводов сотовых операторов

Бетонные советские столбы стояли бы ещё несколько десятилетий и не приносили бы дохода на распиле бюджетных денег. А новые столбы из тонкой жести уже ржавеют, гнутся от ветра и в скором времени потребуют замены. А это значит снова "освоение" бюджета и его распил.

[Исправлено: юля елиссева, 30.05.2025 - 18:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16600
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 30.05.25 - 17:00
#3
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Цитата:
юля елиссева:
А новые столбы из тонкой жести уже ржавеют, гнутся от ветра и в скором времени потребуют замены

Да в любой новострой в городе в стране пальцем ткни, всё ломается, гнётся, ржавеет, крошется, гнеёт, проваливается) строят точно не на века))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1352
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 30.05.25 - 17:01
#4
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Цитата:
юля елиссева:

Это то все понятно. Интересен был бы официальный ответ. Мы, такие-то, руководствуясь здравым смыслом, заменили практически вечные столбы в пользу тонколистовой жести в силу ряда преимуществ вторых перед первыми: и далее по списку.

Нашли бы они сами хоть один плюс, кроме освоенного бюджета, разумеется...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3758
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 30.05.25 - 17:04
#5
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Цитата:
vofkakst:
Нашли бы они сами хоть один плюс

а зачем искать, когда надо "осваивать"?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1352
Вышки сотовой связи будут устанавливать на крышах...
Отправлено: 30.05.25 - 17:13
#6
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Помнится еще один такой маразматичный выпад - отличные бордюры заменить на красные "с полным прокрасом", чтобы не надо было их белить. Помните, что было дальше?))) правильно, красный бордюр покрывали белой известкой.
Как собственно и эти (прости господи) столбы - нам сначала заливали что их даже мыть не надо, не говоря уже про покраску. Серебрянка используется, тряпки и человеко-часы на мойку тоже...
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