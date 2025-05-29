Отправлено: - 17:00

юля елиссева:

А новые столбы из тонкой жести уже ржавеют, гнутся от ветра и в скором времени потребуют замены

Цитата:Да в любой новострой в городе в стране пальцем ткни, всё ломается, гнётся, ржавеет, крошется, гнеёт, проваливается) строят точно не на века))