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Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51844
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 11:34
По мнению акима Рудного Виктора Ионенко, вопрос платных дорог сводится к банальной дилемме: либо по-хорошему, но за деньги, либо по-плохому, но бесплатно. Однако на деле все значительно сложнее. Разберемся по пунктам.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18192
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 11:34
а зачем вообще аким рудного комментировал ситуацию по платным дорогам? он к этой ситуации какое отношение имеет вообще?
и кстати я полностью согласен ездить по плохой дороге и БЕСПАЛТНО
аким рудного господин Ионенко сделайте все дороги плохими и бесплатными
будем вместе ездить, вам же тоже пофиг да по какой дороге в костанай на совещание мотаться, будем по плохой трястись зато БЕСПЛАТНО и вы и мы. и честно к тому же
и кстати я полностью согласен ездить по плохой дороге и БЕСПАЛТНО
аким рудного господин Ионенко сделайте все дороги плохими и бесплатными
будем вместе ездить, вам же тоже пофиг да по какой дороге в костанай на совещание мотаться, будем по плохой трястись зато БЕСПЛАТНО и вы и мы. и честно к тому же
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 11:49
Если дороги будут хотя бы без дыр, ям и вставок из тротуарной плитки (еще и криво уложенной) - я лично готов платить за проезд. Не так часто мне эта трасса выпадает на маршрут.
Но когда видишь, за что с нас хотят брать плату - волосы в жилах стынут. Причем за платность втирают без зазрения совести, выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
Но когда видишь, за что с нас хотят брать плату - волосы в жилах стынут. Причем за платность втирают без зазрения совести, выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7962
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 12:41
Я тут полностью согласен с автором! Мы платим налоги, в ответ государство ОБЯЗАНО предоставить нам хорошую дорогу! Платная дорога должна быть повышенной комфортности, т.е. качество должно быть выше стандарта! А так как у нас таких дорог нет, то платная дорога должна быть вновь построенная! А ныне существующие, доведенные до стандарта должны быть альтернативой!
Налицо неисполнение государством своих обязанностей, если неуплата налогов преследуется по закону, почему тогда государство может манкировать своими обязанностями!!!
Налицо неисполнение государством своих обязанностей, если неуплата налогов преследуется по закону, почему тогда государство может манкировать своими обязанностями!!!
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 12:57
Цитата:
Вероятно потому и выставляют, что в данном случае автор комментария реагирует на это высказывание подобным образом. На самом деле не могу понять, неужели людям действительно не по... что там кто-то лепечет. Ну ляпнул и ляпнул, сделали выводы о его умственных способностях и пошли дальше. В конце концов это всего навсего какой-то аким, не по... ли что он про нас думает?!
vofkakst:
выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
Вероятно потому и выставляют, что в данном случае автор комментария реагирует на это высказывание подобным образом. На самом деле не могу понять, неужели людям действительно не по... что там кто-то лепечет. Ну ляпнул и ляпнул, сделали выводы о его умственных способностях и пошли дальше. В конце концов это всего навсего какой-то аким, не по... ли что он про нас думает?!
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:16
Цитата:
А че нет? Когда можно не напрягаться, и так схавают. У нас же что главное? Улочкам названия поменять и все будут счастливы до задницы. Какие нафиг дороги?
saba:
почему тогда государство может манкировать своими обязанностями!!!
почему тогда государство может манкировать своими обязанностями!!!
А че нет? Когда можно не напрягаться, и так схавают. У нас же что главное? Улочкам названия поменять и все будут счастливы до задницы. Какие нафиг дороги?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 176
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:19
Цитата:
Ни в бровь, а в глаз. Именно такое сравнение (про жлобов) и крутилось всё время в голове при написании этого комментария господину Ионенко, но не мог сформулировать вот именно эту мысль чётко про "жлобов". Так-то именно это и зацепило, что решил персонально господину Ионенко ответить публично и максимально широко (при наличии возможности ответить и иными способами).
vofkakst:
выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
выставляя нас как жлобов - "вам че, 3 косаря жалко что ли?"
Ни в бровь, а в глаз. Именно такое сравнение (про жлобов) и крутилось всё время в голове при написании этого комментария господину Ионенко, но не мог сформулировать вот именно эту мысль чётко про "жлобов". Так-то именно это и зацепило, что решил персонально господину Ионенко ответить публично и максимально широко (при наличии возможности ответить и иными способами).
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:25
Цитата:
А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?
Вот сделают хорошую дорогу - буду платить молча. За хорошую дорогу и копейки не жалко
Карачун:
реагирует на это высказывание подобным образом
реагирует на это высказывание подобным образом
А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?
Вот сделают хорошую дорогу - буду платить молча. За хорошую дорогу и копейки не жалко
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 13:55
Цитата:
Да, мы платим именно за это. Все верно. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что вы вроде как обиделись на "жлоба". Не знаю, как по мне обижаться на высказывания кого-то кто умственно слабее меня это все-равно что взять и добровольно опуститься до его уровня. То есть как господин Гиньятов в статье сделал это можно - с подобающим достоинством перечислить факты относительно которых наш "товарищ" изволил припи....ть.
vofkakst:
А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?
А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?
Да, мы платим именно за это. Все верно. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что вы вроде как обиделись на "жлоба". Не знаю, как по мне обижаться на высказывания кого-то кто умственно слабее меня это все-равно что взять и добровольно опуститься до его уровня. То есть как господин Гиньятов в статье сделал это можно - с подобающим достоинством перечислить факты относительно которых наш "товарищ" изволил припи....ть.
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 14:28
Цитата:
Ошибочка)
Я просто офигеваю с наших властей. Дороги -вдребезги, яма на яме, дырка на дырке, одни латки. Фонари - где-то далеко в планах. Но надо эти роскошества сделать платными. Есть документы, регулирующие правомерность. Есть стандарты, которым эти дороги не соответствуют . но на платностьто не влияет. Власти, дискредитируют сами себя, ставя свои "хочу" выше законов.
Карачун:
вы вроде как обиделись
вы вроде как обиделись
Ошибочка)
Я просто офигеваю с наших властей. Дороги -вдребезги, яма на яме, дырка на дырке, одни латки. Фонари - где-то далеко в планах. Но надо эти роскошества сделать платными. Есть документы, регулирующие правомерность. Есть стандарты, которым эти дороги не соответствуют . но на платностьто не влияет. Власти, дискредитируют сами себя, ставя свои "хочу" выше законов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16600
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 14:43
Да тоже согласен на счёт жлобов. Типа че вам жалко 3000тенге.
Хочется ответить, да жалко. Вас много таких жкх говорит че вам жалко если мы на пару тыщ подымим
, власти говорят че вам жалко если штрафы на пару тыщ подымим итд.
Вас много а у нас только одна зарплата)
Так как "сиська" у меня одна будете сосать по очереди(с)
Хочется ответить, да жалко. Вас много таких жкх говорит че вам жалко если мы на пару тыщ подымим
, власти говорят че вам жалко если штрафы на пару тыщ подымим итд.
Вас много а у нас только одна зарплата)
Так как "сиська" у меня одна будете сосать по очереди(с)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44940
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 15:05
Цитата:
Сисек как правило две.
А сосут как известно совершенно другой орган, который только один..
Или одна, кому как..
Vit:
Так как "сиська" у меня одна будете сосать
Так как "сиська" у меня одна будете сосать
Сисек как правило две.
А сосут как известно совершенно другой орган, который только один..
Или одна, кому как..
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 15:06
Цитата:
Цитата:
Пффф! Наши власти окончательно и бесповоротно дискредитировали себя минимум 15 лет назад. Я сейчас, как вы говорите, офигеваю только если им что-то вменяемое удается сделать...или хотя бы сказать.
vofkakst:
Я просто офигеваю с наших властей.
Я просто офигеваю с наших властей.
Цитата:
vofkakst:
Власти, дискредитируют сами себя,
Власти, дискредитируют сами себя,
Пффф! Наши власти окончательно и бесповоротно дискредитировали себя минимум 15 лет назад. Я сейчас, как вы говорите, офигеваю только если им что-то вменяемое удается сделать...или хотя бы сказать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44940
Николай ГИНЬЯТОВ: Детский сад какой-то...
Отправлено: 30.05.25 - 15:11
А вообще Ионенко сейчас на коне, Рудный строится, выделяют какие то неплохие деньги, ну да, впопыхах забывают о чем то, но стратегия видна.
Потому чувствует себя корольком, или уже Королём, а, нет, Трампом, который может себе позволить сказать всё что взбредет в голову, ведь он ВелИк..
Потому чувствует себя корольком, или уже Королём, а, нет, Трампом, который может себе позволить сказать всё что взбредет в голову, ведь он ВелИк..
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