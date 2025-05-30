Отправлено: - 13:55

vofkakst:

А не для этого ли мы налоги платим, чтобы дороги содержать?

Цитата:Да, мы платим именно за это. Все верно. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что вы вроде как обиделись на "жлоба". Не знаю, как по мне обижаться на высказывания кого-то кто умственно слабее меня это все-равно что взять и добровольно опуститься до его уровня. То есть как господин Гиньятов в статье сделал это можно - с подобающим достоинством перечислить факты относительно которых наш "товарищ" изволил припи....ть.