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≡ В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51843
В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 12:29
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«Наши поставщики из Турции говорят: “Что у вас в Казахстане происходит? Почему ваши покупатели из Казахстана не приезжают, не заказывают?” Кто-то брал под реализацию товары, они не выплачивают долги», – отметил Айнабеков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16598
Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 12:29
#1
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Может просто Китай всех нагнул? Не кому уже не нужна Турция и Европа)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1348
Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 12:31
#2
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Штрафы, налоги, сборы, пошлины. А что еще делает государство для поддержки предпринимателей? Во только честно.

Кредиты с конскими процентами? Постоянный шмон - а вдруг лишняя копейка завелась. У нас только надзорные органы процветают. Остальные - только в убыток себе. Смысл в таком предпринимательстве?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44938
Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 13:22
#3
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Да, даже мы начали потихоньку заказывать пока по мелочам на китайском сайте, попробовали футболку жене, вроде подошла, за две с чем то тысячи, сейчас пробуем босоножки какие то, тоже две с чем то, тут такого плана что то 10-12 тысяч
Ну да, все это от бедности конечно же
А турецкие вещи в магазинах сейчас уже как то кусаться начали, тот же Вигос хорошая недорогая марка, но сейчас уже прежде подумаешь о деньгах и экономии и смотришь где дешевле
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1607
Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 13:23
#4
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Цитата:
причина – ухудшение уровня жизни населения, передает

Не, причина в том, что доверия государству у населения не осталось. Отсюда и спад экономической активности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44938
Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 13:31
#5
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Ну и по отчаянным рекламам в инсте видно, что бизнес сражается, заманивает
Мне нравятся рекламы.
Причем такие отчаянные, что даже меня на сайте тут конкуренты миллиардера супермаркета Солнечный меня обвинили что рекламирую их веник или баночку детского сока, за что миллиардер приехал ко мне из Дубаев и подарил айфон 15..
Бизнес еще и борется между собой, обвиняя попутно пользователей НГ и применяя этот административный ресурс..
Хотя казалось бы от чистого сердца выкладывал
Нет, обвинили в нарушении конституционных прав..
И за этим смотреть интересно..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3755
Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность
Отправлено: 30.05.25 - 14:03
#6
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вся торговля уходит в маркетплейсы...
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