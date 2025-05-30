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Жители Лисаковска потребовали встречи с акимом из-за роста тарифов на коммунальные услуги. Что ответили на их жалобы?
Жители Лисаковска потребовали встречи с акимом из-за роста тарифов на коммунальные услуги. Что ответили на их жалобы?
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