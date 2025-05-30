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≡ Жители Лисаковска потребовали встречи с акимом из-за роста тарифов на коммунальные услуги. Что ответили на их жалобы?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51843
Жители Лисаковска потребовали встречи с акимом из-за роста тарифов на коммунальные услуги. Что ответили на их жалобы?
Отправлено: 30.05.25 - 13:38
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Встреча акима Лисаковска Абая ИБРАЕВА с населением города была запланирована на июнь. Но в акимат поступило коллективное обращение горожан, которые были недовольны повышением тарифа на коммунальные услуги. Под ним подписался 821 лисаковчанин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44938
Re: Жители Лисаковска потребовали встречи с акимом из-за роста...
Отправлено: 30.05.25 - 13:38
#1
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В чем проблема провести третью трубу?
Нанять россиян, они куда угодно ее проведут
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