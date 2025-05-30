Re: В Казахстане резко упали продажи. Бизнес винит бедность

Отправлено: - 13:22

Да, даже мы начали потихоньку заказывать пока по мелочам на китайском сайте, попробовали футболку жене, вроде подошла, за две с чем то тысячи, сейчас пробуем босоножки какие то, тоже две с чем то, тут такого плана что то 10-12 тысяч

Ну да, все это от бедности конечно же

А турецкие вещи в магазинах сейчас уже как то кусаться начали, тот же Вигос хорошая недорогая марка, но сейчас уже прежде подумаешь о деньгах и экономии и смотришь где дешевле