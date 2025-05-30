Отправлено: - 11:23

Эл-починно:

Да да плавали, знаем. И так когда и кем были Казахстан, как и Украина созданы? Не желаем ответить?

Эл-починно:

На карте покажете, как сократилась?

Эл-починно:

Я мой Казахстан, хотя и в составе СССР, всё же больше - но люблю

maxsaf:

Как и Ресей (Россия) - чисто ваша Ордынская земля, просто вы оказались за бортом

maxsaf:

Ты за всех то не говори, Украина ищет, запросы шлёт

maxsaf:

Тебе? А ты кто вообще?

Цитата:никем не были созданы они былиханство у казахов с 15 векасамостийное государство у малоросов (украинцев) с 11 векапериод оккупации россией и затем возрождение государств в естественных границах не считается созданиемэто возвращение Цитата:открой карту россия 19 века и сравни что есть у россии сейчас)))есть тенденция к скукоживанию ?Цитата:казахстан уже 34 года не в составе сссртвоя любовь к тому казахстану это как любить римскую империюбыло дааавно) Цитата:а казахстан не крохобор, имея 9 территорию в мире за кусочками земли не гонится как "смехдержава"пусть пока в россии ордынские земли посидятпридет время вернутся к независимости) Цитата:для проформыЦитата:а тебе чтоли показали?)