Отправлено: - 11:45

Правозащитник - это не должность, а внутренняя позиция, - прозвучало в зале.



Проект TAUAN действует с января 2023 года. В его рамках обучили более 600 человек в сфере медиа-грамотности и около 150 - по теме прав человека.



Цитата:я подозреваю что это крикнул серёга зинченко?)) который с какогото момента и рожна стал считаться правозащитником)хорошо считай себя лично правозащитником, собачкой, космонавтом, но пожалуйста когда ты будешь комментировать какой то момент или давать экспертный комментарий на тему собаководства, космоса или прав и свобод пройди обучение по данным сферамтак будет лучше) для всех)Цитата:руководитель проекта хабаров проходил стажировку по программе интерньюсинтерньюс НКО с штаб-квартирой в калифорнии, специализируется по свободе слова в СМИПо данным Anadolu , Internews «подозревается в содействии скрытой цензуре и контролю над СМИ» и получает значительное финансирование от правительства США. Центр общественной честности написал, что «подавляющее большинство усилий Internews финансируется Агентством США по международному развитию и другими федеральными источниками». В его совет директоров вошли несколько (бывших) чиновников правительства США.всё понятно) расходимся