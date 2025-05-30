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≡ «Права человека - это про нас» - Кейс Бишимбаева и этический контракт обсуждали на воркшопе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51841
«Права человека - это про нас» - Кейс Бишимбаева и этический контракт обсуждали на воркшопе в Костанае
Отправлено: 30.05.25 - 11:25
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Это неформальное мероприятие объединило 14 участников в возрасте от 16 лет до 81 года, чтобы обсудить, чем на самом деле являются права человека и почему они касаются каждого из нас.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1345
Re: «Права человека - это про нас» - Кейс Бишимбаева и этический...
Отправлено: 30.05.25 - 11:25
#1
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Статейка ни о чем. Жухлый междусобойчик полутора десятков человек.

О каких правах мы можем говорить, когда мы со всех сторон обложены штрафами и ограничениями? Свобода слова - в "тисках", свобода самовыражения - практически на нуле. Любое начинание (в плане бизнеса) сводится сугубо к налогам , пополнению бюджета и полного отсутствия возможности заработка.

Господа активистка, дайте комментарий, пожалуйста, как ваши кейсы и воркшопы решают проблемы гнёта, и защищают ваши мифические права?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18192
Re: «Права человека - это про нас» - Кейс Бишимбаева и этический...
Отправлено: 30.05.25 - 11:45
#2
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Цитата:
Правозащитник - это не должность, а внутренняя позиция, - прозвучало в зале.


я подозреваю что это крикнул серёга зинченко?)) который с какогото момента и рожна стал считаться правозащитником)

хорошо считай себя лично правозащитником, собачкой, космонавтом, но пожалуйста когда ты будешь комментировать какой то момент или давать экспертный комментарий на тему собаководства, космоса или прав и свобод пройди обучение по данным сферам
так будет лучше) для всех)

Цитата:
Проект TAUAN действует с января 2023 года. В его рамках обучили более 600 человек в сфере медиа-грамотности и около 150 - по теме прав человека.


руководитель проекта хабаров проходил стажировку по программе интерньюс
интерньюс НКО с штаб-квартирой в калифорнии, специализируется по свободе слова в СМИ
По данным Anadolu , Internews «подозревается в содействии скрытой цензуре и контролю над СМИ» и получает значительное финансирование от правительства США. Центр общественной честности написал, что «подавляющее большинство усилий Internews финансируется Агентством США по международному развитию и другими федеральными источниками». В его совет директоров вошли несколько (бывших) чиновников правительства США.

всё понятно) расходимся
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