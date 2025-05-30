Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Права человека - это про нас» - Кейс Бишимбаева и этический контракт обсуждали на воркшопе в Костанае
«Права человека - это про нас» - Кейс Бишимбаева и этический контракт обсуждали на воркшопе в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать